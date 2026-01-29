En libertad el sintecho acusado de herir a otro con un arma blanca en A Coruña
El sintecho acusado de herir a otro con un arma blanca el pasado miércoles está en libertad, informaron fuentes judiciales, aunque la magistrada del juzgado de instrucción número 7 del Tribunal de Instancia de A Coruña le ha prohibido comunicarse y aproximarse a la víctima. Se le investiga por un delito de lesiones por instrumento peligroso.
De acuerdo con fuentes conocedoras, el lesionado acusó el supuesto agresor, en silla de ruedas, del ataque, si bien este afirmó que las heridas habían sido autoinfligidas. La detención se realizó en la calle Manuel Deschamps, en el Agra.
