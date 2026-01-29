Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos negocios de Agra do Orzán promueven un reto solidario en A Coruña: conseguir 30 toneladas de comida

Los puntos de recogida ya están habilitados y se mantendrán activos hasta el 28 de febrero

Pizzería San Gennaro es una de las impulsoras del reto

Pizzería San Gennaro es una de las impulsoras del reto / Casteleiro / CASTELEIRO

Adrián Lede

El barrio del Agra do Orzán ha puesto en marcha una ambiciosa campaña solidaria con el objetivo de realizar la mayor recogida de alimentos en la historia de la zona. Impulsada por la Pizzería San Gennaro y Sucopia 2.0, la iniciativa busca unir a los vecinos bajo una premisa sencilla pero poderosa: si cada uno de los casi 30.000 habitantes dona un kilo, se logrará un impacto masivo en la ciudad.

El objetivo principal está cifrado en alcanzar, como mínimo, las 30 toneladas de alimentos. Los organizadores han calculado que esta cantidad se traduciría en una ayuda vital, equivalente a 60.000 platos de comida para adultos u 85.700 platos infantiles, lo que permitiría alimentar a 15.000 familias durante un día entero.

Para lograr esta meta, se solicita la donación de alimentos no perecederos y de primera necesidad. En concreto, la campaña hace un llamamiento para recolectar aceite, conservas, legumbres, arroz y pasta, productos esenciales para llenar las despensas de quienes más lo necesitan en estos momentos.

Recogida activa hasta el 28 de febrero

Los puntos de recogida ya están habilitados y se mantendrán activos hasta el 28 de febrero. Los vecinos pueden dejar su aportación ("su kilo") en la Pizzería San Gennaro, situada en la calle Francisco Añón 42 (bajo izquierda), o en el local de Sucopia 2.0, ubicado en la Ronda de Nelle, 127. La pizzería ya fue noticia por haber dado de comer a los más necesitados el día de fin de año.

Esta iniciativa toma como inspiración la histórica "Gran Recogida" del Banco de Alimentos Rías Altas de 2018, en la que se recolectaron más de 350.000 kilos en toda A Coruña. Ahora, se busca replicar ese espíritu solidario a nivel local para demostrar la fuerza de la comunidad vecinal ante la necesidad.

Bajo el lema "Un barrio, un kilo, miles de sonrisas", la organización anima a toda la ciudadanía a participar. Con un pequeño gesto individual de apenas un paquete de arroz o una botella de aceite, se espera movilizar al barrio entero y convertir el Agra del Orzán en un ejemplo de solidaridad.

