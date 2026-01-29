La obra de Francisco Torrón se podrá ver en María Pita hasta el 12 de marzo

El Palacio Municipal de María Pita acoge la muestra Escoitar o mar. Retrospectiva do artista Francisco Torrón. La muestra recorre la carrera del artista coruñés que compaginó su creación pictórica y escultórica con la de restaurador del Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Madrid.

Esta exposición destaca sus etapas más singulares y sus temáticas predilectas: el bodegón, el retrato, el paisaje y el vínculo con su ciudad natal.

La muestra permanecerá abierta en la sala de exposiciones municipal de María Pita hasta el próximo 12 de marzo.