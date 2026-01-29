Palexco recibirá 1,4 millones por el congreso de Inteligencia Artificial militar de A Coruña

La Junta de Gobierno Local de este jueves dio el visto bueno a abonar algo más de 1,4 millones de euros a la sociedad que gestiona Palexco por la organización de la III Cumbre sobre Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar, que congregará a «ministros de 40 países de todo el mundo» en el recinto el 4 y 5 de febrero.

El pago, aunque contratado por el Concello, será asumido por el Gobierno central. El convenio entre el Estado y el Ayuntamiento para organizar el evento contempla una aportación dineraria de hasta dos millones del Ejecutivo central al local, para la organización del evento y el «almuerzo y cena para autoridades».

El acuerdo con Palexco incluye el catering, la logística y equipamientos, transportes y personal de traducción. Un informe municipal de Seguridad Ciudadana asegura que el recinto es «idóneo» para garantizar la seguridad del acto.