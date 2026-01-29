Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La película 'Maspalomas', con nueve nominaciones a los Goya, se proyectará en A Coruña como antesala del festival Norte Cinema Diverso

El festival coruñés celebrará su cuarta edición a finales de año y organizará en febrero una sesión especial sobre mayores LGTBI+

José Ramón Soroiz, protagonista de 'Maspalomas'

José Ramón Soroiz, protagonista de 'Maspalomas' / BRAIS LORENZO

Inés Vicente Garrido

A Coruña

Norte Cinema Diverso (NCD) celebrará su cuarta edición los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2026. La organización explica que el cambio de fechas responde a una estrategia para reforzar la identidad del certamen y facilitar el acceso a producciones procedentes de otros festivales internacionales, con el objetivo de "mejorar la calidad de la programación".

Como antesala, el festival impulsará NCD Inverno, una sesión especial prevista para el jueves 26 de febrero a las 20.00 horas. La cita abordará la realidad de las personas mayores LGTBIQ+, el edadismo y la vuelta al armario en la tercera edad. Se proyectará la película Maspalomas, dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, que narra la historia de un hombre de 76 años que ingresa en una residencia y vuelve a ocultar su identidad.

La película ha sido reconocida en los premios Feroz y cuenta con nueve nominaciones a los Goya, cuya gala se celebrará dos días después de la proyección en el Teatro Colón. La sesión incluirá un coloquio posterior con invitados como Federico Armenteros, fundador y presidente de honor de la Fundación 26 de Diciembre. El certamen, organizado por la asociación Palestra y el Ayuntamiento de A Coruña, mantiene además el programa educativo NCD Educa, que llevará proyecciones y coloquios a varios centros escolares del área metropolitana durante los meses de febrero y marzo.

