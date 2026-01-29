La película 'Maspalomas', con nueve nominaciones a los Goya, se proyectará en A Coruña como antesala del festival Norte Cinema Diverso
El festival coruñés celebrará su cuarta edición a finales de año y organizará en febrero una sesión especial sobre mayores LGTBI+
Norte Cinema Diverso (NCD) celebrará su cuarta edición los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2026. La organización explica que el cambio de fechas responde a una estrategia para reforzar la identidad del certamen y facilitar el acceso a producciones procedentes de otros festivales internacionales, con el objetivo de "mejorar la calidad de la programación".
Como antesala, el festival impulsará NCD Inverno, una sesión especial prevista para el jueves 26 de febrero a las 20.00 horas. La cita abordará la realidad de las personas mayores LGTBIQ+, el edadismo y la vuelta al armario en la tercera edad. Se proyectará la película Maspalomas, dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, que narra la historia de un hombre de 76 años que ingresa en una residencia y vuelve a ocultar su identidad.
La película ha sido reconocida en los premios Feroz y cuenta con nueve nominaciones a los Goya, cuya gala se celebrará dos días después de la proyección en el Teatro Colón. La sesión incluirá un coloquio posterior con invitados como Federico Armenteros, fundador y presidente de honor de la Fundación 26 de Diciembre. El certamen, organizado por la asociación Palestra y el Ayuntamiento de A Coruña, mantiene además el programa educativo NCD Educa, que llevará proyecciones y coloquios a varios centros escolares del área metropolitana durante los meses de febrero y marzo.
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña