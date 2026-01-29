PSOE y BNG dan luz verde definitiva a los presupuestos de 2026 para A Coruña: prometen “más fondos para el escudo social” e inversión en los barrios

El PSOE y el BNG dieron este jueves el visto bueno definitivo, en un pleno extraordinario, a los presupuestos municipales de 2026 para A Coruña, pactados por ambas formaciones después de que, el año anterior, el desacuerdo entre socialistas y nacionalistas llevase a la alcaldesa, Inés Rey, a someterse a una cuestión de confianza para tener cuentas. La crisis parece ahora superada, y según señaló el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, las cuentas salen con un “acuerdo político”.

Lage Tuñas, que también es concejal de Hacienda, defendió que el presupuesto, de 375 millones de euros, incluye “más fondos para garantizar el escudo social y las inversiones en los barrios”. “Hay un incremento notable” en la protección social, afirmó, con una subida de 10 millones de euros en las partidas de este ámbito. También citó un plan de siete millones para mejorar instalaciones deportivas, prometió mejorar las culturales y señaló que el Gobierno local afronta ahora el “reto” de ejecutar las cuentas. Prometió a los nacionalistas que el Ejecutivo municipal mejorará la accesibilidad al centro de salud de O Castrillón y señaló que las propuestas que presentó el PP en las alegaciones que presentó y fueron rechazadas no se aceptaron en conjunto, pues “desvirtuaría” los presupuestos, pero “una buena parte de ellas están también recogidas”. “Más allá de que técnicamente se produzca una estimación o no, hay una coincidencia que no es pequeña”, argumentó, y les acusó de incluir contradicciones dentro del documento y no actuar con "rigor" o pedir cuestiones que ya están implantadas. Este mes de febrero, afirmó, saldrá a concurso la primera fase para crear la biblioteca de Palavea.

El PP criticó que los presupuestos no entrasen en vigor a inicio de año, como destacó el portavoz municipal, Miguel Lorenzo. “Este año los presupuestos se recortan” en poco más de un 1%, añadió, y acusó al Gobierno local de no llamarles para negociar las cuentas ni tener en cuenta “ninguna” de las 773 alegaciones que presentó su partido para modificarlas, incluyendo algunas que supondrían ejecutar mociones aprobadas por otros grupos en el pleno. “Ustedes son expertos en recaudar”, acusó a los socialistas, acusándolos, en base a un informe del interventor, de tener ingresos “mal calculados”, pero “al final los ciudadanos no ven que sus promesas se cumplan” y los impuestos “sirvan para algo”. Lorenzo dijo al BNG que no sabía “qué ha cambiado” para que “de tener una actitud totalmente pasiva” el año pasado en relación al PSOE ahora la tengan “cómplice”. “Los presupuestos debían ser consensuados con todas las fuerzas políticas, al menos invitados a participar”, señaló.

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, afirmó que su formación “toma nota” de las agrupaciones que presentaron alegaciones para obtener más fondos municipales, si bien señaló que los recursos son “finitos” y no se pueden cumplir el 100% de las peticiones. También acusó al PP de presentar alegaciones que parecen “un repertorio de promesas electorales” y aumentan el gasto, al tiempo que afirma que las cuentas sobreestiman los ingresos, así como de emitir el “bulo” de que se subían impuestos. Los presupuestos, afirmó, atiende a las “principales prioridades” del BNG, como políticas de vivienda, inversiones en los barrios y dotación económica para regularizar “los muchos servicios públicos que se prestan en precario”. “Discrepamos del partido socialista en muchas cosas”, señaló, y “ejerceremos la crítica”, pero “poniendo siempre por delante los intereses de A Coruña y sus ciudadanos”, que necesitan nuevos presupuestos.

Alegaciones

A las cuentas se presentaron alegaciones, pero casi todas fueron desestimadas y solo unas pocas se aceptaron parcialmente. Es el caso de varios clubes, asociaciones y fundaciones que pedían incrementar sus subvenciones o bien obtener la asignación de la ayuda que recibía el HC Coruña, equipo de hockey que abandonó la competición, la OK Liga Iberdrola, por impagos a su plantilla.

Los populares pidieron que, basándose en el informe del interventor, que alerta de riesgo de déficit y de falta de justificación de algunas previsiones, los populares consideran que deben ser eliminados varios ingresos previstos "por no estar justificado su cálculo". La formación propuso, entre otras cosas, recalcular el importe del ingreso de la tasa turística, eliminar los incrementos de las tasas de recogida de basura, tratamiento de residuos, entrada de vehículos, ocupación de terrenos de uso público, venta de envases. También eliminar las subidas en ingresos por sanciones de tráfico o de cánones de concesiones administrativas, entre otras. En resumen, bajar las previsiones de ingresos en un importe superior a 24 millones de euros.