El tiempo en A Coruña según la Aemet: otro día más con alerta en el litoral coruñés

El tiempo en A Coruña volverá a ser desapacible hoy tras un día marcado por una cierta influencia de la borrasca Kristin, que ayer no impactaba directamente en Galicia pero atravesaba la península Ibérica dejando una fuerte inestabilidad atmosférica en forma de viento, lluvia y nieve, con algunos coletazos de frío y lluvia, y nevadas que causaban algunas incidencias en puntos del interior de Galicia. El noroeste se libraba, así, de lo más complicado de Kristin, la borrasca que este miércoles tomaba el relevo de Joseph --que sí afectaba de manera importante a las cuatro provincias gallegas a principios de esta semana--, pero hoy llega otro frente de inestabilidad atmosférica procedente del Atlántico que volverá a dejar un día de cielo gris, paraguas y, un día más, alertas meteorológicas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado en A Coruña alerta naranja en el litoral por mar combinado, con olas de hasta 7 metros, y rachas de viento que pueden superar los 70 km/h. Toda la costa gallega está hoy en aviso de nivel naranja. Además, en toda la provincia de A Coruña, el interior de Pontevedra, concellos de A Mariña lucense y centro de Lugo hay aviso amarillo por fuerte viento, con rachas de hasta 80 km/h.

Todas estas alertas se mantendrán mañana viernes, día 30, y para el sábado 31 seguirá activado el aviso naranja en el litoral pero desaperece ya el aviso amarillo en tierra.

Serán días marcados por una alta probabilidad de precipitaciones, aunque el viernes la Aemet no descarta la apertura de algunos claros durante la primera mitad del día. Meteogalicia sin embargo sitúa esa pequeña tregua de lluvias a lo largo de la jornada del sábado

En cualquier caso, esta inacabable sucesión de días grises ylluvioso no da por ahora tregua ni a A Coruña ni al resto de Galicia, así que toca tener a mano capucha y paraguas para capear las borrascas y frentes atlánticos que a lo largo de los próximos días seguirán dejando chubascos en el área coruñesa y en general en las cuatro provincias gallegas.

La evolución de las temperaturas en A Coruña

Las temperaturas remontan un poco para este tramo final de una semana que ha tenido un tinte auténticamente invernal en A Coruña. Hoy la Aemet prevé que los termómetros en A Coruña marcarán 11 grados de mínima y 16 de máxima. A lo largo de los próximos días se esperan valores muy parecidos, con mínimas que se moverán entre los 10 y los 11 grados y máximas que rondarán los 15 ó 16 grados. A partir del lunes volverán a bajar las mínimas, que se quedarán entre los 7 y los 8 grados a principios de la próxima semana, y el martes caerán también las máximas, que en el área coruñesa no superarán los 11 grados.

Adiós enero, hola febrero

Enero se despedirá el sábado con un día de tiempo cambiante, marcado por la inestabilidad atmosférica. A Coruña estrenará febrero el domingo día 1 con otro día de cielo gris y con precipitaciones. Y las cosas no van a cambiar con el inicio de la próxima semana. El mapa del tiempo de la Aemet con el pronóstico a una semana vista dibuja también una nube de color gris oscuro con gotas para el martes día 2 y el miércoles día 3, así que por ahora el mes del Carnaval arranca con el mismo panorama de tiempo lluvioso que ha marcado hasta ahora la presente temporada del invierno en A Coruña.

Y Meteogalicia también prevé una transición de enero a febrero marcada por el tiempo inestable y las borrascas. "El mes de febrero comenzará con predominio de la influencia de las bajas presiones sobre la península Ibérica, de forma que la probabilidad de lluvia seguirá siendo alta", vaticina Meteogalicia en su web. Más información.