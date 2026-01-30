Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja en A Coruña, en directoEntrevista al exdeportivista Pablo VázquezO'Culto amplía su oferta gastronómicaEclipse solar A Coruña
instagramlinkedin

En Directo

Alerta roja en A Coruña en directo: olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

El aviso de máximo nivel en el litoral por fenómenos adversos llega después de varias semanas con tiempo muy inestable por la sucesión de borrascas en la costa coruñesa y en el resto de Galicia. Sigue aquí toda la información acerca de esta nueva alerta meteorológica en la ciudad, con tiempo muy desapacible

Así está el mar en Riazor a unas horas de que comience la alerta roja

Así está el mar en Riazor a unas horas de que comience la alerta roja

Ana Carro

Sandra Abad

Alba Porral

Alberto Rivera

 La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alerta roja en la costa noroeste y oeste de A Coruña desde primera hora de la mañana y se extenderá a media tarde al litoral suroeste coruñés y de Pontevedra. Se espera mar combinada con olas de hasta nueve metros y viento del oeste de hasta fuerza nueve.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  2. La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
  3. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  4. El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
  5. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  6. Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
  7. Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
  8. La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero

Alerta roja en A Coruña en directo: olas de 9 metros y viento a 90 km/h

Alerta roja en A Coruña en directo: olas de 9 metros y viento a 90 km/h

Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife

Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife

El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así

El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así

O’Culto amplía su oferta gastronómica con las “propuestas exclusivas” de un conocido local de la ciudad

O’Culto amplía su oferta gastronómica con las “propuestas exclusivas” de un conocido local de la ciudad

La Xunta advierte del "deficiente estado" del edificio de los murales de Urbano Lugrís en A Coruña

La Xunta advierte del "deficiente estado" del edificio de los murales de Urbano Lugrís en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 29 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 29 de enero

Surgen los primeros intentos de estafa a migrantes por la regularización: "Se aprovechan de la desesperación de la gente"

Surgen los primeros intentos de estafa a migrantes por la regularización: "Se aprovechan de la desesperación de la gente"

El Concello niega un centenar de licencias a siete empresas de VTC

El Concello niega un centenar de licencias a siete empresas de VTC
Tracking Pixel Contents