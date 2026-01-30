Alerta roja en A Coruña en directo: olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

El temporal causa 16 intervenciones de los Bomberos de A Coruña en una hora

Ya ayer jueves el mal tiempo dejó huella en la ciudad de A Coruña. Los bomberos tuvieron que intervenir en distintos puntos de la ciudad debido sobre todo a desperfectos por el viento o por la presencia de elementos de mobiliario urbano con riesgo de caer a la vía pública o generar situaciones de posible peligro para la ciudadanía. Los efectivos del parque municipal realizaron 16 intervenciones en solo una hora, entre las 17.00h y las 18.00h. Ya por la noche tuvieron que acudir al paseo marítimo para sanear un árbol en la playa de As Lapas con una rama que ofrecía peligro de caer al paseo. Más información.

Hoy los bomberos de A Coruña han acudido, sobre las 10.10h, a la carretera de los Fuertes para saneamiento de una fachada y a las 11.30h se han desplazado a la avenida Casanova de Eirís para una asistencia técnica relacionada con árboles. Los efectivos de emergencias apelan a extremar la precaución en una jornada como la de hoy, con alerta roja en A Coruña. Pasadas las 12.30h también se han movilizado para revisar un tejado en la calle Pablo Picasso y cables en el lugar de Curramontes.