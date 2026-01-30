En Directo
Alerta roja en A Coruña en directo: olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
El aviso de máximo nivel en el litoral por fenómenos adversos llega después de varias semanas con tiempo muy inestable por la sucesión de borrascas en la costa coruñesa y en el resto de Galicia. Sigue aquí toda la información acerca de esta nueva alerta meteorológica en la ciudad, con tiempo muy desapacible
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alerta roja en la costa noroeste y oeste de A Coruña desde primera hora de la mañana y se extenderá a media tarde al litoral suroeste coruñés y de Pontevedra. Se espera mar combinada con olas de hasta nueve metros y viento del oeste de hasta fuerza nueve.
El temporal, en el mapa de la Aemet
Una publicación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales recoge la evolución del temporal en Galicia y de los sucesivos frentes que entran desde el Atlántico. En esta recreación se reproduce la previsión del empuje de los fenómenos adversos que afectarán al noroeste de la península Ibérica en las próximas horas y durante el fin de semana.
Activa desde las 12 horas la alerta naranja en el mar: así está Riazor
Desde las 12 horas está activa la alerta naranja en el mar por fuerte oleaje. A partir de las 16 horas la Aemet activará la alerta roja por olas de nueve metros y vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
Un árbol cae en la carretera N-651 en Pontedeume
A media hora de A Coruña, en la localidad coruñesa de Pontedeume, un árbol de enormes dimensiones ha caído sobre la calzada en la carretera N-651.
El temporal causa 16 intervenciones de los Bomberos de A Coruña en una hora
Ya ayer jueves el mal tiempo dejó huella en la ciudad de A Coruña. Los bomberos tuvieron que intervenir en distintos puntos de la ciudad debido sobre todo a desperfectos por el viento o por la presencia de elementos de mobiliario urbano con riesgo de caer a la vía pública o generar situaciones de posible peligro para la ciudadanía. Los efectivos del parque municipal realizaron 16 intervenciones en solo una hora, entre las 17.00h y las 18.00h. Ya por la noche tuvieron que acudir al paseo marítimo para sanear un árbol en la playa de As Lapas con una rama que ofrecía peligro de caer al paseo. Más información.
Hoy los bomberos de A Coruña han acudido, sobre las 10.10h, a la carretera de los Fuertes para saneamiento de una fachada y a las 11.30h se han desplazado a la avenida Casanova de Eirís para una asistencia técnica relacionada con árboles. Los efectivos de emergencias apelan a extremar la precaución en una jornada como la de hoy, con alerta roja en A Coruña. Pasadas las 12.30h también se han movilizado para revisar un tejado en la calle Pablo Picasso y cables en el lugar de Curramontes.
No solo olas y viento: también lluvia, tormentas y granizo
El mal tiempo no solo estará en el mar. Hay avisos amarillos por lluvia en el sur de A Coruña y en la provincia de Pontevedra, con acumulados que pueden llegar a los 15 litros por metro cuadrado en una hora y a los 40 en 12 horas.
Toda Galicia estará además en aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo.
Vigilancia del caudal de los ríos Mero y Barcés en Cambre y Abegondo
Galicia mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones (Inungal) en fase de preemergencia. En la actualidad están bajo seguimiento un total de seis ríos, dos de ellos en el área de A Coruña; se trata del Mero en Cambre y el río Barcés en Abegondo. Además están bajo vigilancia el Ouro, a su paso por Foz (Lugo), el Tambre a su paso por Oroso y Trazo (A Coruña); y el Lérez en Pontevedra.
Rachas de más de 120 km/h hoy en Galicia
La página web de MeteoGalicia recoge los registros de las rachas de viento más fuertes en las últimas horas: A Gándara, en la localidad coruñesa de Vimianzo, marca el máximo con 120,6 km/h. También en la provincia de A Coruña, Punta Candieira (Cedeira) registra rachas de 118,2 km/h, y en Lugo, en la Marina lucense, concretamente en Burela, se han alcanzado 107,6 km/h. Ya en la provincia de Pontevedra, la racha máxima en las últimas horas corresponde a Xesteiras (Cuntis): 103,5 km/h.
Nivel rojo: peligro extraordinario
¿Qué significa alerta de nivel rojo? La respuesta está ya en la leyenda de los mapas con las alertas meteorológicas de la Aemet. Un aviso de nivel rojo significa "peligro extraordinario". En el caso de la alerta roja decretada hoy para el litoral de A Coruña este aviso por "peligro extraordinario" está justificado por la previsión de olas de 9 metros y viento de fuerza 8 ó 9, que equivale a rachas de hasta 90 km/h.
Situación muy complicada en el litoral coruñés
Meteogalicia también alerta hoy de una situación muy complicada en el mar, con previsión de olas de más de 8 metros en la costa de A Coruña y otros puntos del litoral gallego. Avisa también Meteogalicia de viento muy fuerte del oeste esta tarde en la franja costera.
Playas, parques y jardines cerrados en A Coruña
El Concello de A Coruña mantiene los accesos a las playas, parques y jardines cerrados por la situación de alerta meteorológica.
