O’Culto amplía su oferta gastronómica con las “propuestas exclusivas” de un conocido local de la ciudad

La oferta hostelera de A Coruña está en racha. Es raro el mes que la ciudad no tenga una nueva propuesta con la que sentarse a la mesa y disfrutar tanto de sabores nuevos como de esos platos tradicionales que siempre abren el apetito.

El mes pasado, sin ir más lejos, abría en el Marineda City el primer VICIO de la ciudad y se anunciaba la apertura del Zacaffé en el bajo de la tienda de Zara de la calle Compostela. Este viernes, la urbe añade una incorporación más a sus propuestas gastronómicas con un nuevo local en O'Culto, el multirrestaurante ubicado en el número 26 del Bulevar del Papagayo.

El establecimiento no es otro que Carnivale Burguer, que se sumará desde este viernes al proyecto culinario de la calle Panaderas con sus populares hamburguesas, pero también con "propuestas exclusivas" elaboradas únicamente para quienes se acerquen al lugar. Con esta apertura, la cadena emprende el que será su cuarto local en la provincia, junto con el de Culleredo, el de Orillamar y el de Ramón y Cajal, que tuvo que ser evacuado este mes tras sufrir su segundo incendio.

Platos "que solo podrás probar ahí", la propuesta de Carnivale Burguer en O'Culto

Carnivale Burguer abrirá en O'Culto este viernes a las 20.30 horas. Una apertura que han anunciado en sus redes sociales, donde adelantó parte de la propuesta gastronómica que ofrecerá en el Bulevar del Papagayo.

Sus clásicas hamburguesas, sus smash burguers y sus entrantes estarán en la carta, pero también "propuestas exclusivas que solo podrás tomar ahí". El local las ha estado ideando durante los últimos días, tras recibir la invitación del multirrestaurante para unirse a su oferta gastronómica.

"Todo empezó con una llamada proponiéndonos que Carnivale formase parte de O’Culto. Nuestras burguers y nuestros entrantes en un concepto donde la comida y el disfrute van de la mano. Como no podía ser de otra manera, dijimos que sí y empezó la obra para dejar increíble el que va a ser nuestro nuevo espacio", cuenta el responsable de la hamburguesería, Aitor Becerra, en el vídeo sobre la apertura.

Después "vinieron las pruebas de cocina" para diseñar los nuevos platos que Carnivale servirá al público desde el Papagayo. Becerra asegura fue "mucho trabajo" y "pocos días", pero que el establecimiento ya está preparado para unirse a la mezcla de comida local e internacional que ofrece el multirrestaurante.

Con esta nueva apertura, O'Culto añade la comida americana a su propuesta, pensada para disfrutar de distintos tipos de cocina desde un único local. Entre algunos de los platos que ya ofertaba se encuentran las recetas gallegas de Da Terra, Los arroces de Miguelito y los famosos cachopos de La Cantina Sixtina.