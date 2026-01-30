El Concello niega un centenar de licencias a siete empresas de VTC

Desde abril del año pasado, el Concello recibió más de un centenar de solicitudes de licencia para que vehículos VTC pudiesen circular por la ciudad y transportar pasajeros en trayectos urbanos. Así lo confirmó el Gobierno local en respuesta a una pregunta escrita formulada por el PP, en la que detalla que las oficinas municipales recibieron 113 de estas peticiones en los últimos nueve meses por parte de siete empresas y cinco particulares. Todas ellas, abunda el Gobierno local, fueron desestimadas, por lo que a día de hoy ninguna compañía cuenta con permiso para operar en trayectos urbanos. Estas empresas fueron Cibeles Confort Cars, Corvus Galicia, First Daye Mobility, Garrido Car Madrid y Garrido Mobility Madrid, además de cinco particulares, que, añade el Ayuntamiento, presentaron solicitudes para seis coches.

Los VTC que sí disponen de licencia, expedida por la Xunta, pueden circular en trayectos interurbanos, es decir, para trasladar pasajeros siempre que la salida o el destino sea fuera del municipio, pero varios coches lo hacen también dentro de la urbe. El Ayuntamiento manifiesta que no dispone de datos sobre cuántos vehículos con licencia circulan por A Coruña, pese a que solicitó la cifra a la Dirección Xeral de Mobilidade.

En materia sancionadora, el Gobierno local detalla que recibió 174 actas de inspección de transportes de la Xunta, pero que muchas de ellas «contienen errores materiales» como matrículas o números de acta duplicados, o confusiones en el número de autorización del VTC interurbano, y defiende que trabaja en la incoación de estos expedientes y en rectificar estos errores. El Concello también señala que, para poder multar de oficio a los infractores, se vio obligado a contactar con el Ministerio de Transportes para acceder al registro de comunicaciones con los servicios de alquiler de VTC, lo que achaca a «infructuosas gestiones» con la Xunta.

El Gobierno local trabaja en una ordenanza para regular la actividad de los VTC en la ciudad. El PP ha afeado en múltiples ocasiones que esta normativa no estuviese incluida en el reglamento de movilidad aprobado en septiembre de 2025. El Concello justifica que la cuestión «requiere una ordenanza específica» y critica que la Xunta otorgase «758 autorizaciones sin estudio de demanda ni análisis de mercado» ni limitación del número máximo de licencias concedidas.