El Concello renovará el pavimento en la calle Posse y en la glorieta de avenida del Ejército

El Concello prevé que las siguientes actuaciones se realicen en la calle Vicente Ferrer, en Elviña, y en Juan Sebastián Elcano, en Adormideras

Obras de asfaltado.

Obras de asfaltado. / LOC

RAC

El Concello renovará el firme de calzadas en puntos con intensidad de tráfico y desgaste en el pavimento. El punto de partida de la nueva campaña municipal serán la calle Posse y la glorieta de avenida del Ejército con ronda de Outeiro, con una actuación que abarcará una superficie de 8.550 metros cuadrados.

“En el caso de la calle Posse, existe un elevado volumen de vehículos de reparto, propio de una zona comercial; y en la avenida del Ejército, predomina el transporte pesado por la cercanía con el puerto”, explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

El Concello invierte unos 165.000 euros en los trabajos, que comenzarán entre el 1 y 2 de febrero, según las condiciones meteorológicas, y se prolongarán durante una semana.

Tras finalizar el asfaltado en la calle Posse y en la glorieta de la avenida del Ejército con la ronda de Outeiro, el Concello programa ejecutar la renovación del firme en la calle Vicente Ferrer, en la primera fase de Elviña, y también en la calle Juan Sebastián Elcano, en Adormideras.

TEMAS

