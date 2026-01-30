A Coruña bate su marca de turistas, supera el millón de pernoctaciones y sobrepasa a Vigo

El turismo en A Coruña está batiendo sus marcas históricas, y la ciudad, con algo más de 250.000 vecinos, pasó del medio millón de visitantes por primera vez desde que el instituto Nacional de Estadística (INE) empezó a dar datos, en 2005. Este auge se refleja en los establecimientos hoteleros, que el año pasado sumaron casi 1,1 millones de pernoctaciones cuando nunca habían llegado al millón. Como resume Agustín Collazos, el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), «fue un año con muchísimas dudas, por el menor número de congresos, pero hemos conseguido sustituirlo con los viajes de vacaciones y de negocios: en líneas generales, ha sido bastante positivo para todos los hoteles». El profesor de Turismo de la Universidade da Coruña (UDC) Ángel Rodríguez-Pallás añade que el auge es innegable, pero apuesta por «gestionar mejor este crecimiento».

El impulso se nota en establecimientos dirigidos a distintos perfiles. Se ve en el Hotel Cristal 2 de San Roque de Afuera, de dos estrellas y que explica que «el año pasado fue bueno», y también en Hotel Meliá María Pita, de cuatro estrellas, que consiguió «cifras mejores que en años anteriores». «Notamos que Galicia y A Coruña cada vez están más de moda», indican desde este negocio, y han notado un «crecimiento, si bien no espectacular», del cliente extranjero, aunque en su caso, puntualizan, el perfil es más bien el de alguien que acude a la ciudad por negocios, no por turismo.

Y es que las cifras son de récord tanto en viajeros nacionales como en internacionales. Antes de la crisis de 2008 el número de turistas españoles en la ciudad oscilaba sobre los 400.000, un número que bajó en una cuarta parte con la crisis y fue remontando, aunque se vio interrumpida por el covid. En 2024 se superaron los 378.000, pero el año pasado se rozaron los 422.500, el máximo registrado. Las pernoctaciones de españoles fueron más de 831.000, una cifra que nunca se había alcanzado.

Y en cuanto a viajeros extranjeros el volumen actual es mucho mayor que el de cualquier momento pasado. Hasta 2014 la cifra de visitantes internacionales rondaba los 60.000, y no se superaron los 100.000 hasta 2023. El año pasado se rozaron los 125.000, con más de 268.000 pernoctaciones. Nunca antes se había llegado al cuarto de millón.

Según Collazos, que además de presidir Hospeco es el director del Hotel NH Collection Finisterre, «creo que estamos haciendo las cosas muy bien en este segmento». Entre los atractivos de la ciudad para el público internacional cifra las exposiciones organizadas por la Fundación Marta Ortega en el puerto y las conexiones aéreas con aeropuertos internacionales como el de Milán, subvencionadas por el Concello, una medida que considera que habría que potenciar. A esto se suma «un volumen de cliente nacional muy importante, sobre todo en época vacacional: en eso ya somos expertos, y tratamos de diversificar», resume Collazos.

El hostelero calcula que el nivel de ocupación a lo largo del año se situó en torno al 70%, un dato positivo pese a que señala que hubo algunas etapas, como junio o el último trimestre, en las que se notó la bajada de los congresos en relación a las cifras elevadas de 2023 y 2024. Este año aumentarán un tanto y la expectativa es que la ocupación sea similar a la de 2025.

«Estancias cortas e intensas»

«La evolución del sector turístico en A Coruña es claramente positiva», resume Ángel Rodríguez-Pallás, profesor del grado de Turismo en la facultad del mismo nombre de la UDC, y «se entiende mejor si se analiza dentro de un contexto más amplio». En base a datos del INE y de la Xunta, 2025 fue un «año récord» de turistas en el conjunto de España, mientras que en Galicia se alcanzaron datos de facturación inéditos. Esto confirma, indica el experto, «un crecimiento sostenido, mayor rentabilidad hotelera y avances claros en desestacionalización».

En este contexto, la ciudad «ha sabido posicionarse como destino urbano» y subir el año pasado tanto en viajeros como en pernoctaciones. «El crecimiento en A Coruña está muy alineado con lo que ocurre en Galicia y en el conjunto del país, especialmente por el impulso del turismo internacional», indica, que ya supone cerca de un cuarto de los visitantes y pernoctaciones, «con meses como agosto alcanzando volúmenes especialmente altos y superando las cifras de 2024». La estancia media es de 1,7 noches, un «modelo de estancias cortas pero intensas, propio del turismo urbano, con un impacto económico directo en el comercio, la hostelería y los servicios locales».

Para «seguir avanzando», Rodríguez-Pallás apuesta por promocionar más la ciudad en el exterior, mejorar las conexiones y «profundizar» en la desestacionalización, algo para lo que es clave «apoyo institucional y colaboración público-privada». Así, llama a «impulsar» el Observatorio Turístico, creado por el Concello a través del Consorcio de Turismo y Congresos, la UDC y su fundación, para «organizar y analizar de forma sistemática los datos turísticos y diseñar políticas. «A Coruña está creciendo, pero el reto ahora no es solo atraer más turistas, sino gestionar mejor», resume.

La urbe crece mientras caen Santiago y Vigo

De acuerdo con el INE, el número de viajeros que recibió A Coruña subió un 13,2% entre 2024 y 2025, y la cifra de pernoctaciones prácticamente un 14,2%. La tendencia contrasta con la de otros dos grandes puntos turísticos gallegos, Santiago y Vigo, que registraron caídas.

En la capital gallega el descenso del número de viajeros fue moderado, de algo menos del 2,3%, mientras que las noches pasadas en establecimientos hoteleros de la urbe descendieron aproximadamente un 3,8%.En Vigo, la bajada de los visitantes quedó en el 1,5%, pero el descenso de pernoctaciones fue mucho más acusado, de cerca del 9,8%.

Así, A Coruña ha pasado a superar a Vigo. La ciudad gallega más poblada tuvo más de 537.00 viajeros en 2024, casi 54.000 más que los que registró A Coruña ese año. Pero en 2025 los visitantes de las estadísticas coruñesas suben a más de 547.000, mientras que Vigo baja a menos de 530.000. Y la urbe meridional pasó de algo más de un millón de pernoctaciones a poco más de 902.000, mientras que A Coruña sobrepasaba el millón por primera vez desde que hay datos y rozaba los 1,1 millones.

Pero las cifras coruñeses todavía quedan muy lejos de las compostelanas. Santiago tuvo casi 919.000 viajeros en 2025, y es especialmente notable el numero de visitantes extranjeros, más de 468.000. A Coruña, pese a tener cifras récord en este apartado, está en menos de 125.000. Las pernoctaciones registradas en la capital gallega durante el año pasado fueron más de 1,5 millones, muy por encima de las de A Coruña.