En Directo
En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
El aviso de máximo nivel en el litoral por fenómenos adversos llega después de varias semanas con tiempo muy inestable por la sucesión de borrascas en la costa coruñesa y en el resto de Galicia. Sigue aquí toda la información acerca de esta nueva alerta meteorológica en la ciudad, con tiempo muy desapacible
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alerta roja en la costa noroeste y oeste de A Coruña desde primera hora de la mañana y se extenderá a media tarde al litoral suroeste coruñés y de Pontevedra. Se espera mar combinada con olas de hasta nueve metros y viento del oeste de hasta fuerza nueve.
Situación muy complicada en el litoral coruñés
Meteogalicia también alerta hoy de una situación muy complicada en el mar, con previsión de olas de más de 8 metros en la costa de A Coruña y otros puntos del litoral gallego. Avisa también Meteogalicia de viento muy fuerte del oeste esta tarde en la franja costera.
Playas, parques y jardines cerrados en A Coruña
El Concello de A Coruña mantiene los accesos a las playas, parques y jardines cerrados por la situación de alerta meteorológica.
