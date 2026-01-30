Dos heridos leves al desprenderse el falso techo en una clínica de estética en A Coruña

Dos personas han tenido que ser trasladas a un centro hospitalario en la tarde de este viernes tras resultar heridas con el desprendimiento de parte de un falso techo en una clínica de estética situada en la calle Francisco Mariño. Hasta el lugar, acudieron sobre las 16.50 horas los Bomberos de A Coruña, Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó a los dos afectados con heridas leves al Chuac. Las primeras hipótesis apuntan a que una filtración de agua de la terraza del edificio fue la causa del desprendimiento.