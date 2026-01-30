Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja en A Coruña, en directoRécord de turistas en A CoruñaEl Concello niega 7 licencias de VTCO'Culto amplía su oferta gastronómicaAsí está el fichaje de Jon Karrikaburu
instagramlinkedin

Dos heridos leves al desprenderse el falso techo en una clínica de estética en A Coruña

Ocurrió en la calle Francisco Mariño sobre las 16.50 horas

Una ambulancia del 061.

Una ambulancia del 061. / LOC

RAC

Dos personas han tenido que ser trasladas a un centro hospitalario en la tarde de este viernes tras resultar heridas con el desprendimiento de parte de un falso techo en una clínica de estética situada en la calle Francisco Mariño. Hasta el lugar, acudieron sobre las 16.50 horas los Bomberos de A Coruña, Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó a los dos afectados con heridas leves al Chuac. Las primeras hipótesis apuntan a que una filtración de agua de la terraza del edificio fue la causa del desprendimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  2. La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
  3. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  4. El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
  5. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  6. Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
  7. Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
  8. La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero

Dos heridos leves al desprenderse el falso techo en una clínica de estética en A Coruña

Dos heridos leves al desprenderse el falso techo en una clínica de estética en A Coruña

Alerta roja en A Coruña en directo: olas de 9 metros y viento a 90 km/h

Alerta roja en A Coruña en directo: olas de 9 metros y viento a 90 km/h

Los rostros de la excelencia de la Universidade da Coruña: "Desde dentro se hacen cosas muy potentes"

Los rostros de la excelencia de la Universidade da Coruña: "Desde dentro se hacen cosas muy potentes"

Últimas horas de Zara en Juan Flórez

Últimas horas de Zara en Juan Flórez

Los taxistas de A Coruña podrán volver a recoger pasajeros en el aeropuerto de Alvedro

Los taxistas de A Coruña podrán volver a recoger pasajeros en el aeropuerto de Alvedro

Dos zorros se cuelan en el estadio de Riazor: "Estamos bendecidos"

Dos zorros se cuelan en el estadio de Riazor: "Estamos bendecidos"

Una vecina de A Coruña logra recuperar lo que Naturgy le cobró de más con lecturas estimadas

Una vecina de A Coruña logra recuperar lo que Naturgy le cobró de más con lecturas estimadas

Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife

Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
Tracking Pixel Contents