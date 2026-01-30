¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 29 de enero
Conciertos, comedia, literatura, exposiciones... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Concierto familiar con música de Disney
20.00 horas | La historia de los hermanos Walt y Diana permitirá viajar a mayores y pequeños a través de la música de las mejores películas de Disney en este concierto familiar.
Palacio de la Ópera
Noche de retranca gallega en el Colón
21.00 horas | El Teatro Colón vuelve a acoger las Noites de Retranca, un espectáculo de humor gallego protagonizado por Celso Fernández Sanmartín, Quico Cadaval y Mofa e Befa.
Teatro Colón
Visita guiada al Palacio de Capitanía
11.00 horas | Nueva visita guiada organizada por el Cuartel General de Mando de Apoyo a la Maniobra con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico.
Palacio de Capitanía
Presentación de un poemario
20.00 horas | La autora Ana López presentará su nuevo poemario, Rompente, editado por Endymion. La poeta estará acompañada en la presentación por Monserrat Yoldi.
Portas Ártabras
Sara Merso presenta su primer disco
22.30 horas | Tras más de 15 años sobre los escenarios, la cantante Sara Merso presenta su primer disco, Iá, apostando por «la verdad de la música».
Sala Garufa
Exposición de Álvaro de la Vega en Moret Art
20.00 horas | Moret Art inaugura Retornos, una exposición dedicada al artista gallego Álvaro de la Vega. El lucense ha expuesto a nivel nacional e internacional.
Moret Art
