¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 29 de enero

Conciertos, comedia, literatura, exposiciones... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Sara Merso, en una fotografía promocional

Sara Merso, en una fotografía promocional / José Manuel Pérez

RAC

Concierto familiar con música de Disney

20.00 horas | La historia de los hermanos Walt y Diana permitirá viajar a mayores y pequeños a través de la música de las mejores películas de Disney en este concierto familiar.

Palacio de la Ópera

Noche de retranca gallega en el Colón

21.00 horas | El Teatro Colón vuelve a acoger las Noites de Retranca, un espectáculo de humor gallego protagonizado por Celso Fernández Sanmartín, Quico Cadaval y Mofa e Befa.

Teatro Colón

Visita guiada al Palacio de Capitanía

11.00 horas | Nueva visita guiada organizada por el Cuartel General de Mando de Apoyo a la Maniobra con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico.

Palacio de Capitanía

Presentación de un poemario

20.00 horas | La autora Ana López presentará su nuevo poemario, Rompente, editado por Endymion. La poeta estará acompañada en la presentación por Monserrat Yoldi.

Portas Ártabras

Sara Merso presenta su primer disco

22.30 horas | Tras más de 15 años sobre los escenarios, la cantante Sara Merso presenta su primer disco, Iá, apostando por «la verdad de la música».

Sala Garufa

Exposición de Álvaro de la Vega en Moret Art

20.00 horas | Moret Art inaugura Retornos, una exposición dedicada al artista gallego Álvaro de la Vega. El lucense ha expuesto a nivel nacional e internacional.

Moret Art

A Coruña también sufre la fiebre del oro: "El de 24 quilates subió ocho euros entre ayer y hoy, eso no había pasado nunca en la historia"

