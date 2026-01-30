La huelga de buses interurbanos sigue sin acuerdo a 48 horas de que sea indefinida

La esperanza de desconvocar el conflicto del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña se ha desvanecido a última hora de este viernes. La reunión de mediación mantenida entre los sindicatos (CIG, CCOO y UGT) y la patronal en el Consello Galego de Relacións Laborais ha concluido sin acuerdo. Este sábado se celebrará una nueva reunión para intentar evitar la huelga indefinida anunciada para este lunes, 2 de febrero.

Las negociaciones, que se han prolongado durante toda la tarde en Santiago de Compostela, buscaban in extremis una solución para desbloquear el convenio colectivo, caducado desde hace cuatro años.

Los sindicatos exigen una actualización salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulado y mejoras en las condiciones de las jornadas laborales, pero las propuestas de la patronal han sido calificadas de insuficientes en reiteradas ocasiones para detener las movilizaciones.

«No hubo reunión. La patronal tenía la idea clara de que no hubiera ninguna mediación, planteando vaguedades, inconcreciones y disculpas para darle un portazo a la parte social, a los viajeros y, lo que nos parece más grave, al presidente de la Xunta», manifestó el portavoz de Transportes de la CIG, Ernesto López Rei, a la salida del encuentro celebrado este martes sin éxito y que continúa enquistado.

Por su parte, Carlos García Cumplido, presidente de Transgacar, la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar, se mostró crítico con los trabajadores por su forma de actuar durante la huelga: «Hubo más de 70 autobuses con ruedas pinchadas y lunas rotas durante estos días», y añadió que «prácticamente no se han prestado servicios mínimos».

La cuenta atrás es crítica, ya que si no se produce un giro en las próximas horas, el escenario es una huelga indefinida que arrancará en 48 horas.