Interrail a la carta o parques multiaventura: el 'turismo escolar' se profesionaliza

A la clásica excursión a la Domus —con la experiencia fundamental de cualquier niño o niña coruñés de contemplar el famoso vídeo del parto—, a la fábrica de Coca-Cola o a las Fragas do Eume comienzan a unirse, desde hace algunos años, otro tipo de experiencias recreativas para escolares: de experiencias en parques multiaventura a viajes más elaborados por Europa.

Unas iniciativas que antes solían recaer sobre el profesorado, que solía prestarse voluntario para organizar las actividades, pero que muchos centros y Anpas comienzan, desde hace algún tiempo, a poner en manos de profesionales. «Llevamos unos años haciendo viajes escolares, y hemos detectado que antes de la pandemia se organizaba mucho desde los colegios, pero cada vez más nos hacen la petición para que les demos todo organizado. A veces, ni siquiera se recauda el dinero: la familia paga a la agencia directamente. Antes de la pandemia, se trataba todo con el centro», aprecia Ángel Ramírez, responsable de grupos de Viaxes Galitur.

Un cambio de hábitos que el profesional achaca a la mayor carga de responsabilidad que los docentes deben afrontar a la hora de hacer trámites, y también a la forma en la que estas actividades se han ido complejizando. «Los centros prefieren delegar en una gestión profesional en lugar de lidiar ellos con tantas cosas en su tiempo. Cada vez hay menos profesores y tienen que atender a más cosas», reflexiona Ramírez. Algunas agencias median, incluso, en la contratación de monitores específicos para guiar las excursiones, lo que no exime a los profesores de acompañar al alumnado, pero sí les resta carga de responsabilidad. «Suele encarecer el viaje, pero es verdad que ellos pueden despreocuparse un poco. Nosotros tenemos contacto con empresas de monitores de toda Galicia, y vamos buscando en función de la más cercana», explica Ramírez.

La presidenta de la Asociación de Directores e Directivos de Institutos de Galicia, Isabel Ruso, confirma que sí es habitual que se ‘subcontrate’ la organización a profesionales en viajes de cierta dimensión, si bien el profesorado todavía es una figura indispensable para llevar a cabo las actividades. «Cuando hay que gestionar 50 billetes de avión, la cosa se complica, y se contacta con especialistas, porque es una garantía, como también contar con expertos en las actividades que se realizan. Las empresas ofrecen un refuerzo», valora, aunque reconoce que la organización de estos viajes supone una «responsabilidad añadida» para los docentes, no percibe que haya habido un cambios e conducta en el alumnado que motive que los docentes declinen participar en estas actividades. «Ceder tu tiempo para cuidar un grupo de adolescentes es muy generoso, requiere que el comportamiento sea bueno. Hay que comprender que haya profesores que sean reacios», señala.

No solo ha cambiado la tendencia a la hora de organizar y gestionar actividades, sino también la actividad elegida por centros y familias. En Viaxes Galitur, por ejemplo, tienen un servicio especializado en organizar experiencias de Interrail por Europa para jóvenes de estas edades. Los parques multiaventura son otra de las opciones más demandadas. «Antes te llamaba el centro, ahora te llama directamente el Anpa, muchos centros no quieren organizar y se encargan las madres. Notamos que nos piden cada vez más actividades de aventura, por encima de las culturales. El parque de aventuras, con rocódromo o tirolinas, arrasa», señala Quique Ferrín, de la agencia Aventuras en Galicia, que cuenta con paquetes completos de experiencias dirigidas a escolares. En el caso de estas actividades, la contratación de monitores se hace especialmente necesaria, con el fin de que puedan guiar a los alumnos en condiciones de seguridad. «Muchos optan por contratar monitores que se encargan del grupo todo el tiempo. Los profesores están de apoyo, pero delegan la responsabilidad. Las vigilancias nocturnas, por ejemplo, es lo que más preocupa, tener apoyo aporta tranquilidad y, si no quieren, no tienen por qué realizar actividades como canoa o rafting», señala Ferrín.