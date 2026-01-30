El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así

Elegir el nombre de un hijo es una de esas decisiones a las que se les da muchas vueltas. Se le pide opinión a la familia, se hacen pruebas con los apellidos de los padres y se vetan los que coinciden con las personas que no les caen en gracia a los progenitores.

Pero los nombres también siguen modas, como confirmarán todas las Khaleesi llamadas así por Juego de Tronos. Mientras que hace unas décadas se llevaban los compuestos -María del Carmen era la opción predilecta-, hoy en día se apuesta por nombres cortos y sencillos, con Sofía, Martín y Noa como algunos de los favoritos de los coruñeses esta década.

Además de una buena sonoridad, muchos de los padres buscan nombres que demuestren su orgullo gallego y que tengan un significado poderoso. En las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha aparecido recientemente uno muy ligado a Galicia, extremadamente único y, sobre todo, muy evocador: Lenda.

Lenda, el nombre gallego de niña más original

Un bebé descansando sobre la cama. / Crédito: Newcastle University.

Apenas hay mujeres en la provincia que se llamen Lenda. Se trata de uno de los nombres de niña menos comunes en A Coruña, con solo 7 registradas en la década de 2010.

Tampoco aparece con más de cinco registros -los mínimos para figurar en el INE- en ninguna otra década de las estudiadas por la entidad, que recoge datos desde 1930. Es, por lo tanto, un nombre gallego muy reciente e insólito, cuya traducción al castellano significa 'leyenda'.

Este nombre de niña tan bonito ha empezado a ponerse de moda en A Coruña y ya lo lucen con orgullo alguna de las últimas bebés nacidas en alguno de sus municipios. Les siguen otros igual de originales, aunque un poco más extendidos, como Deva e Irimia.

El de Deva está estrechamente relacionado con los ríos gallegos del mismo nombre, los afluentes del Miño que discurren por Pontevedra y Ourense. En la actualidad, lo llevan un total de 11 personas, todas nacidas en la década de 2020.

Irimia, el otro nombre gallego de niña que es raro que se ponga en A Coruña, también está relacionada con la geografía gallega. Su origen se sitúa, concretamente, en el Pedregal de Irimia (Lugo), el punto de partida del Miño en su largo viaje hacia el noroeste.

Este nombre lo tienen solo 12 mujeres en A Coruña, lo que lo convierte en otra opción original para nombrar a la descendencia. En este caso, además, lleva un tiempo sin ponerse, ya que cinco de ellas nacieron en los 90 y, las otras 7, en la década de los 2000.

Sofía, Vega y Noa, en el top 3 de los nombres de niña en A Coruña

En contraste con estas joyas escondidas, se encuentran los nombres de bebé más populares en A Coruña. Según las estadísticas de 2024 -las últimas recogidas por el INE- , Sofía fue el nombre que más se puso en dicho año, una tendencia que se mantiene desde 2022.

En segundo lugar, encontramos a Vega, con 57 nacimientos en 2024, y a Noa, con 54. Olivia, que ocupaba el tercer escalón en 2022 y 2023 - y que llegó a liderar el podio en 2021-, parece haber perdido fuelle en los últimos años, quedándose en un discreto quinto puesto.