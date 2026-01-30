Personal del Hospital de A Coruña denuncia que una sala de rayos de Urgencias lleva inoperativa un mes

Personal del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha denunciado, este viernes, a través de un comunicado, que "una de las dos salas" de radiología del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario "lleva averiada desde finales de diciembre". Según los trabajadores, la situación se remonta "al 29 de diciembre de 2025" y, "hasta la fecha", aseguran, "continúa sin resolverse".

"Esta situación ha obligado a trasladar la carga de trabajo a otra sala ubicada en la segunda planta de Radiología, destinada habitualmente en exclusiva a pacientes ingresados", sostienen.

"Como consecuencia, numerosas pruebas de pacientes hospitalizados se están retrasando o dejando de realizar, lo que afecta directamente a los controles de planta y a pacientes pendientes de una radiografía para poder recibir el alta", afirman, antes de denunciar que "esta problemática se suma el impacto en el propio Servicio de Urgencias, que se ve obligado a derivar a los pacientes a otra planta del hospital a hacer dichas pruebas, incrementando los tiempos de espera en jornadas que ya de por sí registran una alta saturación asistencial".

"Tras más de un mes de espera", insisten, los profesionales lamentan "la falta de información y de soluciones claras sobre la reparación de la sala averiada". "La situación, no solo repercute en la atención a los pacientes, sino también en las condiciones de trabajo, reclamando poder desempeñar nuestra labor con dignidad y con los medios adecuados", subrayan.

Trámites para la renovación

En respuesta a esta denuncia, desde la gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee explican que "la alta carga de trabajo que reciben las salas de rayos que dan servicio al área de Urgencias ha provocado que una de ellas tenga fallos recurrentes y sea necesaria su sustitución". "Por ello", apuntan, "se ha procedido a iniciar los trámites de renovación de las distintas salas de rayos del centro".

"De todas formas, la actividad asistencial del área de Urgencias está garantizada mediante la realización de las distintas pruebas radiológicas en otra sala de rayos ubicada en el Servicio de Radiología en la segunda planta del Hospital", resaltan desde la gerencia de la demarcación sanitaria coruñesa. "Todo ello, sin retrasar ni perjudicar la actividad ordinaria del Servicio de Radiodiagnóstico", aseguran.