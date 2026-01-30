Los taxistas de A Coruña podrán volver a recoger pasajeros en el aeropuerto de Alvedro

A Coruña y Culleredo han llegado a un principio de acuerdo para reforzar el servicio de taxis en el aeropuerto de Alvedro y que los taxistas de A Coruña vuelvan a recoger pasajeros en la parada de la terminal.

En la reunión, en la que también estuvo presente la Xunta de Galicia, se propusieron algunos cambios sobre la propuesta inicial para simplificar la ordenación de los turnos y la operativa. De esta manera, en la parada habrá 10 taxis de Culleredo, le seguirán 5 de A Coruña y después de nuevo el resto de taxis de Culleredo. En total, la bolsa de taxis coruñesa estará compuesta por 30 vehículos.

El aeropuerto habilitará una explanada contigua para que puedan estacionar allí el resto de taxis de A Coruña que ofrecerán servicio en caso de que no sea suficiente el número de vehículos estacionado en la parada. Además, Aena reordenará los carriles de circulación para simplificar el tránsito rodado y evitar irregularidades.

Por parte del Concello de A Coruña participó el concejal de Economía José Manuel Lage, mientras que por parte del ayuntamiento cullerdense estaba el regidor, José Ramón Rioboo. La directora de Mobilidade de la Xunta de Galicia, Judit Fontenla, representó al gobierno gallego.

Parece que este nuevo acuerdo sí que se llevará a cabo. En septiembre de 2022 agrupaciones de taxis de los dos ayuntamientos rubricaron un borrador de convenio que quedó pendiente de aprobación.

"Para nosotros, lo prioritario es que haya un buen servicio de taxis en el aeropuerto", indicó Lage. Fuentes del Concello de A Coruña indican que la satisfacción no es plena en el consistorio coruñés. Sin embargo, se cree que es un primer paso, ya que se abre la posibilidad de que los taxistas de A Coruña puedan prestar el servicio.