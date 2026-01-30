Últimas horas de Zara en Juan Flórez
La emblemática tienda cierra este viernes sus puertas tras más de medio siglo de historia empresarial
La tienda de Zara de Juan Flórez cierra definitivamente sus puertas este viernes, 30 de enero, tras más de medio siglo de historia. El emblemático local, situado entre los números 64 y 66, vive sus últimas horas hasta abandonar el inmueble que vio nacer el imperio textil fundado por Amancio Ortega. La decisión de poner fin a un espacio tan relevante, convertido en los últimos meses en un lugar de homenaje a los cincuenta años de historia empresarial, viene motivada en parte por el reducido tamaño de la tienda, de solo 350 metros cuadrados de superficie, ya que el modelo comercial desarrollado por Inditex en los últimos años apuesta por mejorar la experiencia del cliente ofreciéndole locales más grandes y con una integración entre las tiendas físicas y el canal online.
El cierre de este establecimiento no supondrá una pérdida de puestos de trabajo, ya que las 11 empleadas serán trasladadas a otras tiendas del grupo. El anuncio del cierre llegó acompañado además de la apertura de un espacio innovador denominado Zacaffé, que se inaugurará este sábado en la planta baja de la tienda de la calle Compostela.
