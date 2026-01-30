Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife

El aeropuerto de Alvedro sigue en crecimiento y a partir del mes de marzo inaugurará una nueva ruta con el aeropuerto de Tenerife Norte - La Laguna. La aerolínea ya ha puesto a la venta desde 29 euros en su página web los billetes para esta conexión que comenzará el 30 de marzo.

Los vuelos serán todos los lunes, miércoles y sábados desde el comienzo, aunque durante el cierre del aeropuerto de Lavacolla por obras en la pista será diario excepto los viernes. A partir del 15 de junio se operará cuatro días, por lo que se añadirá un vuelo el martes. La terminal santiaguesa estará cerrada entre el 23 de abril y el 27 de mayo.

Tal y como señala la compañía, esta ruta será operada fuera del convenio con el Consorcio de Turismo de A Coruña.

Esta será la segunda conexión activa con las Islas Canarias, puesto que Binter ofrece también vuelos a Gran Canaria dos veces por semana. El pasado verano la misma compañía también ofreció vuelos con el aeropuerto de Tenerife Norte, aunque estos finalizaron en octubre de 2025.

Noticias relacionadas

Sin noticias de Londres

Por otra parte, el enlace de Alvedro con el aeropuerto de Londres-Gatwick sigue pendiente. Para esta conexión no hay billetes a la venta a partir de abril de este año. Precisamente el principal partido de la oposición municipal, el Partido Popular, recordó esta semana al Gobierno local que se mantenga esta ruta. En la misma reclamación pedían "que haga los deberes para recuperar Heathrow", un enlace que se perdió en la pandemia.