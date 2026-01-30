La Xunta advierte del "deficiente estado" del edificio de los murales de Urbano Lugrís en A Coruña

La situación crítica de los murales de Urbano Lugrís ha derivado en un nuevo cruce de acusaciones administrativas. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia ha remitido una advertencia formal tanto al Concello de A Coruña como a los propietarios del inmueble en el que se encontraba el restaurante Fornos que albergaba los frescos, situado en los números 25 y 27 de la calle Olmos, alertando sobre el “deficiente estado de conservación” del edificio que custodia este histórico patrimonio artístico de la ciudad.

La Xunta recuerda que, tras la escritura formalizada el pasado 22 de abril de 2025, la administración autonómica ostenta el “pleno e irrevocable dominio” sobre el conjunto de pinturas murales del antiguo Restaurante Fornos, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en octubre de 2025. Sin embargo, los muros que sostienen esta obra se están deteriorando, y ahí es donde la Xunta señala directamente al Concello y a los dueños.

En su misiva, Patrimonio subraya que, al estar los edificios catalogados dentro del Pepri de la Ciudad Vieja y Pescadería, es “competencia del ayuntamiento velar por la salvaguarda” de los mismos. La administración autonómica exige al Gobierno local que tramite los expedientes necesarios para cumplir con el artículo 32 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. Dicha normativa establece taxativamente que son los titulares de derechos sobre los bienes protegidos quienes están obligados a “conservarlos, mantenerlos y custodiarlos debidamente para evitar su destrucción”.

En la carta enviada a los propietarios del edificio, les hace la misma advertencia y añade que “los daños a la propiedad cultural de Galicia, por acción u omisión, pueden suponer un hecho sancionable”.

Nueva protesta este sábado

Ante la paralización de la burocracia y el evidente riesgo de pérdida patrimonial, distintas asociaciones han decidido movilizarse. Los colectivos In Nave Civitas y la asociación O Mural han convocado una protesta para este próximo sábado, 31 de enero, a las 18.00 horas, contra la Xunta y el Concello.

Noticias relacionadas

La concentración tendrá lugar frente al propio edificio, en el número 25 de la calle Olmos, bajo un lema cargado de simbolismo: “Penélope Fingal agardando o Concello (ou á Xunta)”. Haciendo un guiño al alter ego del artista, Ulises Fingal, los organizadores invitan a los coruñeses a asumir el rol de Penélope, la esposa que espera eternamente en La Odisea. Se ha pedido a los asistentes que acudan con “lana y agujas” para tejer y destejer metafóricamente mientras exigen a las administraciones que “cumplan con sus obligaciones” antes de que sea demasiado tarde para los frescos.