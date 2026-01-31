El cambio climático, en imágenes, en el Aquarium coruñés
Contiene 50 imágenes que pretenden sensibilizar ante la crisis ambiental actual
El Aquarium Finisterrae acogerá, hasta el 30 de junio, la exposición fotográfica Antropoceno, de Fernando Moleres. La muestra, que se presentó en la sala Isabel Castelo del recinto coruñés, pretende fomentar la sensibilización social hacia la crisis ambiental actual. Contiene 50 imágenes que muestran las balsas de decantación de la mina de Riotinto (Huelva), con lodos anaranjados repletos de sustancias tóxicas; la central eléctrica de carbón de Belhatów (Polonia), la más grande y contaminante de Europa; a refugiados climáticos asentados en los suburbios de Accra (Ghana); o el parque fotovoltaico Núñez de Balboa (Badajoz), el mayor de Europa.
La exposición recorre, también, la planta termosolar de Cerro Dominador (Chile), la más grande de América; la basura electrónica enviada ilegalmente a Ghana para evitar costes de reciclaje; o el glaciar Birch, que colapsó y sepultó el pueblo de Blatten, en Suiza.
En el Aquarium Finisterrae pueden verse, asimismo, imágenes de escenarios más próximos, como la de un grupo de mujeres en labores de limpieza en la costa de Fisterra tras el vertido del petrolero Prestige, de los incendios en Galicia durante el verano de 2025, o de las mariscadoras de las Rías Baixas, una actividad que sigue un plan de competitividad y sostenibilidad.
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h