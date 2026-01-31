El cambio climático, en imágenes, en el Aquarium coruñés

El Aquarium Finisterrae acogerá, hasta el 30 de junio, la exposición fotográfica Antropoceno, de Fernando Moleres. La muestra, que se presentó en la sala Isabel Castelo del recinto coruñés, pretende fomentar la sensibilización social hacia la crisis ambiental actual. Contiene 50 imágenes que muestran las balsas de decantación de la mina de Riotinto (Huelva), con lodos anaranjados repletos de sustancias tóxicas; la central eléctrica de carbón de Belhatów (Polonia), la más grande y contaminante de Europa; a refugiados climáticos asentados en los suburbios de Accra (Ghana); o el parque fotovoltaico Núñez de Balboa (Badajoz), el mayor de Europa.

La exposición recorre, también, la planta termosolar de Cerro Dominador (Chile), la más grande de América; la basura electrónica enviada ilegalmente a Ghana para evitar costes de reciclaje; o el glaciar Birch, que colapsó y sepultó el pueblo de Blatten, en Suiza.

En el Aquarium Finisterrae pueden verse, asimismo, imágenes de escenarios más próximos, como la de un grupo de mujeres en labores de limpieza en la costa de Fisterra tras el vertido del petrolero Prestige, de los incendios en Galicia durante el verano de 2025, o de las mariscadoras de las Rías Baixas, una actividad que sigue un plan de competitividad y sostenibilidad.