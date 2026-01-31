Viene de Erasmus, prueba un clásico coruñés y mete la pata: “no te acostumbras al mal sabor"

Viajar a otros lugares del mundo es siempre un aprendizaje. Uno no solo descubre paisajes distintos a los de su tierra natal, sino también costumbres, platos y culturas que enriquecen la propia.

Sin embargo, y como ocurre en todo aprendizaje, muchas veces los nuevos conocimientos nacen del error. Es lo que le ocurrió hace poco a un joven que visitó A Coruña y que se encontró con un clásico producto gastronómico de la urbe que no supo abordar.

El estudiante, que está en la ciudad de Erasmus, enseñó en redes que también se aprende fuera de clase. "El propósito de este viaje va a ser probar las famosísimas castañas, porque todo el mundo dice que están buenísimas", dijo el joven en un vídeo, en el que protagoniza una divertida anécdota.

El anecdótico error de un Erasmus al probar las castañas asadas en A Coruña

Aunque comer es, en general, algo simple, hay ciertos platos que tienen su técnica. Por ejemplo, el sushi se toma de un bocado -no a mordiscos- y a las pipas hay que quitarles la cáscara.

La castaña asada es otro de los productos que se pelan, algo que nadie le explicó al tiktoker (@papucho_vg) antes de su inmersión culinaria. El estudiante, cuya experiencia podía haber sido distinta bajo la guía de un local, se puso frente a la cámara con una bolsa de este fruto, ilusionado por probar un sabor que, le habían asegurado, era "un 10 de 10".

"No me puedo regresar sin haberlas probado", cuenta el joven en el vídeo, antes de cometer el error. Su expresión tras llevarse una castaña con cáscara a la boca cambia en cuestión de segundos. "Sabe a frijol dulce, pero al mismo tiempo a huevo", dice, después de un largo silencio. "Pensaba que iba a saber como avellanas".

El Erasmus, llegado de intercambio a España desde Latinoamérica, no se quedó, sin embargo, con las primeras impresiones y tomó algunas más para dar su opinión. Pero, tal y como era de esperar dadas las circunstancias, el veredicto no resultó favorable. "¿Saben qué es lo peor? Que cada una sabe peor que la anterior. No aplica la lógica de que te acostumbras al mal sabor", sentenció el joven, asegurando que ya sabía "por qué las castañas se venden como complemento". "Primero las compras, las pruebas y las tiras".

Un 'castañazo' con final feliz

Tras mostrar cómo probaba castañas asadas como Erasmus en A Coruña, una espectadora se encargó de señalarle el fallo que había cometido en el proceso. "La piel de fuera no se come, hay que pelarlas y comer la carne de dentro", escribió la usuaria en los comentarios.

Aunque es probable que el joven no vuelva a aventurarse con ellas -y, por lo tanto, que no vaya a aplicar ese conocimiento recién adquirido-, sí supo ver la experiencia de una forma optimista. "El lado positivo es que tengo suficientes castañas para compartir con mis amigos. Es más, ahorita les mando un mensaje al grupo: no se preocupen por cenar, ¡traigo unas ricas y deliciosas castañitas!".