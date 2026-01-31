Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: Cultural Leonesa - DeportivoColapso de una balsa de la antigua mina de monte NemeLa huelga de buses sigue sin acuerdoVueling abrirá conexión entre A Coruña y TenerifeZara estrena en A Coruña su Zacaffé
instagramlinkedin

La Grande Obra de Atocha rema por la paz

Un millar de alumnos y profesores se reunieron en el pabellón del colegio para lanzar un mensaje por la unidad y el respeto entre los seres humanos. Participó la alcaldesa

Así fue el «Camino por la paz» de la Grande Obra de Atocha

Así fue el «Camino por la paz» de la Grande Obra de Atocha

Ver galería

Así fue el «Camino por la paz» de la Grande Obra de Atocha / Casteleiro

RAC

En tiempos convulsos, el colegio de la Grande Obra de Atocha ha decidido apostar por la paz. Un millar de personas, entre alumnos de todas las edades y el resto de la comunidad educativa, se reunieron en el pabellón del centro de la plaza de España para mostrar los trabajos que prepararon durante las últimas semanas y leer un manifiesto. La idea inicial era recorrer varias calles hasta la plaza de María Pita, pero el mal tiempo lo impidió. «La paz está en nuestras manos», «O amor cambia o mundo, ti tamén», «A paz comeza en ti», «La paz es el resultado del respeto mutuo entre las personas»... fueron algunos de los lemas escogidos por escolares, citando a personalidades como Rigoberta Menchú.

El «Camino por la paz» de la Grande Obra contó con la participación del Concello, con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, que se sumaron para reivindicar el valor de la paz, el respeto mutuo y la solidaridad como pilares de una sociedad mejor. Estuvieron acompañados por la directora del colegio, María Teresa Iglesias, y el director de Primaria, Ricardo Rey. Durante su intervención, la alcaldesa destacó que «la paz no es solo la ausencia de violencia, sino un camino que se construye cada día con pequeños gestos de justicia, empatía y cuidado mutuo». El evento incluyó música y la lectura de un manifiesto por parte del alumnado, en un ambiente participativo y emotivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
  2. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  3. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  4. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  5. Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
  6. Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
  7. La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
  8. En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal

El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal

La Xunta realiza talas de árboles para preparar los accesos al Chuac

La Xunta realiza talas de árboles para preparar los accesos al Chuac

La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español

La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español

La Grande Obra de Atocha rema por la paz

La Grande Obra de Atocha rema por la paz

El cambio climático, en imágenes, en el Aquarium coruñés

El cambio climático, en imágenes, en el Aquarium coruñés

Viene de Erasmus, prueba un clásico coruñés y mete la pata: “No te acostumbras al mal sabor"

Viene de Erasmus, prueba un clásico coruñés y mete la pata: “No te acostumbras al mal sabor"

Zara estrena en A Coruña su nuevo Zacaffé

Zara estrena en A Coruña su nuevo Zacaffé

Así te contamos la alerta roja en A Coruña: con olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

Así te contamos la alerta roja en A Coruña: con olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
Tracking Pixel Contents