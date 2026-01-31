La Grande Obra de Atocha rema por la paz

En tiempos convulsos, el colegio de la Grande Obra de Atocha ha decidido apostar por la paz. Un millar de personas, entre alumnos de todas las edades y el resto de la comunidad educativa, se reunieron en el pabellón del centro de la plaza de España para mostrar los trabajos que prepararon durante las últimas semanas y leer un manifiesto. La idea inicial era recorrer varias calles hasta la plaza de María Pita, pero el mal tiempo lo impidió. «La paz está en nuestras manos», «O amor cambia o mundo, ti tamén», «A paz comeza en ti», «La paz es el resultado del respeto mutuo entre las personas»... fueron algunos de los lemas escogidos por escolares, citando a personalidades como Rigoberta Menchú.

El «Camino por la paz» de la Grande Obra contó con la participación del Concello, con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, que se sumaron para reivindicar el valor de la paz, el respeto mutuo y la solidaridad como pilares de una sociedad mejor. Estuvieron acompañados por la directora del colegio, María Teresa Iglesias, y el director de Primaria, Ricardo Rey. Durante su intervención, la alcaldesa destacó que «la paz no es solo la ausencia de violencia, sino un camino que se construye cada día con pequeños gestos de justicia, empatía y cuidado mutuo». El evento incluyó música y la lectura de un manifiesto por parte del alumnado, en un ambiente participativo y emotivo.