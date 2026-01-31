¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 31 de enero
Conciertos, teatro, artes circenses... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Mocedades y Los Panchos, juntos en el escenario
21.00 h | Los dos grupos recalan en la ciudad dentro de su gira mundial, en el 40 aniversario de Si tú me dices ven. Las formaciones rendirán «homenaje» a las grandes composiciones en polifonía vocal en español.
Teatro Colón
Concierto de música cubana con Son de Camagüey
22.00 horas | El grupo fue fundado por coruñeses nacidos en la isla.
Garufa Club
Festival gratuito por la paz y contra las guerras
19.30 horas | La agrupación vecinal Agra de Orzán y Pallasos en Rebeldía organizan una jornada de artes escénicas y circenses en la que actuarán Isa Risco, Mercedes Peón, Marta Sempre Arriba, Inda Pereda, Rendos Pequeno e Iván Prado.
Ágora
Musical con los temas de la saga ‘Frozen’
18.00 horas | Esta representación de La reina del hielo permite que entren de forma gratuita los menores de 24 meses.
Palacio de la Ópera
Amaia trae las canciones de ‘Si abro los ojos no es real’
21.00 h. | La artista pamplonesa, que saltó a la fama tras ganar Operación Triunfo y publicó en 2019 su álbum debut Pero no pasa nada, realiza una gira por España con los temas de su último disco. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y hay entradas desde 45 euros más gastos.
Coliseum
Versión gallega de ‘Farsa y justicia del corregidor’
18.00 h | El grupo de teatro de Circo de Artesáns representa la pieza cómica O xuíz larpeiro. Es gratis.
Circo de Artesáns
