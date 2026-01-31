Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 31 de enero

Conciertos, teatro, artes circenses... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Amaia actúa este sábado en el Coliseum.

Amaia actúa este sábado en el Coliseum. / EFE

RAC

Mocedades y Los Panchos, juntos en el escenario

21.00 h | Los dos grupos recalan en la ciudad dentro de su gira mundial, en el 40 aniversario de Si tú me dices ven. Las formaciones rendirán «homenaje» a las grandes composiciones en polifonía vocal en español.

Teatro Colón

Concierto de música cubana con Son de Camagüey

22.00 horas | El grupo fue fundado por coruñeses nacidos en la isla.

Garufa Club

Festival gratuito por la paz y contra las guerras

19.30 horas | La agrupación vecinal Agra de Orzán y Pallasos en Rebeldía organizan una jornada de artes escénicas y circenses en la que actuarán Isa Risco, Mercedes Peón, Marta Sempre Arriba, Inda Pereda, Rendos Pequeno e Iván Prado.

Ágora

Musical con los temas de la saga ‘Frozen’

18.00 horas | Esta representación de La reina del hielo permite que entren de forma gratuita los menores de 24 meses.

Palacio de la Ópera

Amaia trae las canciones de ‘Si abro los ojos no es real’

21.00 h. | La artista pamplonesa, que saltó a la fama tras ganar Operación Triunfo y publicó en 2019 su álbum debut Pero no pasa nada, realiza una gira por España con los temas de su último disco. La apertura de puertas será a las 19.30 horas y hay entradas desde 45 euros más gastos.

Coliseum

Versión gallega de ‘Farsa y justicia del corregidor’

18.00 h | El grupo de teatro de Circo de Artesáns representa la pieza cómica O xuíz larpeiro. Es gratis.

Circo de Artesáns

  1. Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
  2. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  3. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  4. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  5. Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
  6. Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
  7. La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
  8. En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

El juzgado señala "deficiencias" en el operativo del 091 en el que un agente mató a tiros a un hombre en Agrela, en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 31 de enero

Viene de Erasmus, prueba un clásico coruñés y mete la pata: “no te acostumbras al mal sabor"

Puertas cerradas en las galerías de arte de A Coruña: "Pedimos trabajar en igualdad de condiciones que el resto de Europa"

El primer Zara de A Coruña se despide para siempre: "Es una pena que cierre, pero es una suerte que haya aguantado 50 años"

Usuarios de Axuda no Fogar presentaron 82 quejas en 2025 por rotación excesiva de auxiliares o cambios horarios

La huelga de buses interurbanos sigue sin acuerdo a 48 horas de que sea indefinida

Interrail a la carta o parques multiaventura: el 'turismo escolar' se profesionaliza

