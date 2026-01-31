El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal

Los sindicatos Comisiones Obreras, CIG y UGT llevan dos meses realizando huelgas en días puntuales en los buses metropolitanos de la provincia de A Coruña, y este lunes, 2 de febrero, iba a empezar un paro indefinido para pedir un convenio con mejores condiciones. Pero este sábado 31 de enero, apenas un día antes de que empiece, han acordado aplazarlo tras un encuentro con la patronal con avances aunque no un acuerdo final. El lunes los buses circularán y habrá una nueva reunión con los empresarios del sector, si bien, por el momento, el paro sigue convocado para el martes, y la CIG afirma que empezará ese día si no hay un "preacuerdo".

Según afirma Iván Cancela, responsable de Carreteras de UGT en A Coruña, la decisión de aplazar el paro ha sido consensuada por los tres sindicatos, y en la negociación con la patronal ha habido avances como la creación de un complemento para los trabajadores que realicen servicios discrecionales como excursiones, "cosa que antes no había". Pero "seguimos enquistados" en cuanto a la jornada a recoger en el convenio, y las posiciones son "bastante dispares" en cuanto a la remuneración de los empleados del sector. "Hay muchos puntos de diferencia y mucho que remar", indica, pero señala que al menos "hay una negociación normal". El sindicalista insiste en que si hay un acuerdo final este no quedaría ratificado por los representantes de los trabajadores que están negociando con la patronal, sino que lo sería "por los trabajadores", en una asamblea "con votación en urna". En cuanto a la posibilidad de que el lunes haya un nuevo aplazamiento, señala que es "muy precipitado" aventurar cuál será la situación tras la nueva reunión prevista.

El secretario xeral de la Federación de Servizos á Cidadanía de Comisiones Obreras en A Coruña, Jorge García, coincide en que está habiendo un "acercamiento poco a poco" entre las posturas de empresarios y trabajadores, si bien continúa existiendo "distancia entre las dos partes". "El punto en el que hay mayor distancia es el tema salarial", añade García, que coincide con UGT en que no se puede decir qué efectos tendrá sobre la huelga prevista la reunión del lunes y en que si se llega a un pacto a la patronal habrá que presentarlo a los trabajadores.

La postura más crítica es la de la CIG. El responsable de Transportes de este sindicato, Ernesto López Rei, afirma que la reunión del viernes con la patronal "dio muy poco de sí" y que la del sábado "aún dio menos", con avances "ridículos". La central sindical es "pesimista" en cuanto llegar a acuerdos, pero aceptó una suspensión de la huelga "siempre y cuando sea el día 2, no se va a suspender más". Si no hay un preacuerdo el lunes para llevar a la asamblea de trabajadores, insiste López, empezará el paro al día siguiente. Si lo hay, dependerá de la votación de los empleados. Y por el momento "estamos muy lejos" de un pacto, según el sindicalista de la CIG, que señala que "hay muchas diferencias" pues la patronal ofrece un aumento salarial "pequeño", una "reducción de jornada ridícula" y "no entran en mejoras" como la nocturnidad. El sindicato también acusó a los empresarios, así como a UGT y Comisiones Obreras, de realizar una "maniobra conjunta" para "laminar la representación mayoritaria de la CIG, que ostentaba el 50% de la mesa de negociación".