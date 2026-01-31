Una pelea entre jóvenes en la plaza de Pontevedra acaba con uno de ellos herido de arma blanca y los dos detenidos
La lesión fue de carácter leve y la Policía Local se encargó de la intervención, si bien los arrestados pasaron a disposición de la Policía Nacional
La Policía Local de A Coruña detuvo en la tarde de este sábado a dos jóvenes que se pelearon durante la tarde en la plaza de Pontevedra. En el enfrentamiento uno de ellos hirió al otro con un arma blanca, si bien la lesión fue de carácter leve. Los servicios de emergencia se desplegaron para atender al herido, según ha podido saber este diario, los arrestados pasaron a disposición de la Policía Nacional.
Este miércoles, el 092 arrestó a un sintecho acusado de herir con arma blanca a otro en una pelea en el Agra do Orzán. La Justicia lo dejó en libertad con cargos. El pasado mes de diciembre, dos personas murieron en A Coruña por ataques de arma blanca.
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h