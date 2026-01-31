Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una pelea entre jóvenes en la plaza de Pontevedra acaba con uno de ellos herido de arma blanca y los dos detenidos

La lesión fue de carácter leve y la Policía Local se encargó de la intervención, si bien los arrestados pasaron a disposición de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Local de A Coruña, en la plaza de Lugo. | // L. O.

Enrique Carballo

La Policía Local de A Coruña detuvo en la tarde de este sábado a dos jóvenes que se pelearon durante la tarde en la plaza de Pontevedra. En el enfrentamiento uno de ellos hirió al otro con un arma blanca, si bien la lesión fue de carácter leve. Los servicios de emergencia se desplegaron para atender al herido, según ha podido saber este diario, los arrestados pasaron a disposición de la Policía Nacional.

Este miércoles, el 092 arrestó a un sintecho acusado de herir con arma blanca a otro en una pelea en el Agra do Orzán. La Justicia lo dejó en libertad con cargos. El pasado mes de diciembre, dos personas murieron en A Coruña por ataques de arma blanca.

