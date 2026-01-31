La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español

Lo que comenzó como una serie de sketches grabados de forma casi guerrillera por las calles de Madrid ha terminado convirtiéndose en uno de los proyectos independientes más comentados del circuito actual. Detrás de esta aventura están los hermanos coruñeses Mateo Franco y Manuel Preto, que estrenan la serie esta tarde a las 18.00 horas en la Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10). Mateo, actor curtido en Nueva York y Madrid, y Manuel, músico, han logrado lo que parecía imposible: atraer a figuras consagradas del cine español a un proyecto que nació, literalmente, de un teléfono móvil. "Esto surge hace tres o cuatro años. Hicimos un proyecto grabado con un iPhone en Madrid siguiendo al personaje de Gastón, un actor de mierda", explica Mateo Franco, creador y protagonista de la obra.

Esa semilla inicial, que contaba con amigos y actrices internacionales como la turca Gulper Ozdemir, evolucionó rápidamente. Lo que empezaron siendo piezas de cinco minutos se transformó en una serie integral de diez capítulos con una narrativa sólida y episodios que alcanzan los veinte minutos. Según relata Mateo, el salto fue ambicioso: "Ya no son sketches sueltos de la vida del personaje, sino algo íntegro; la historia se desarrolla durante diez capítulos". Esta evolución ha permitido que la serie, titulada precisamente Gastón, un actor de mierda, haya pasado por el prestigioso Festival Rizoma de Madrid y, ahora, a la Filmoteca de Galicia.

Entre el magisterio de Chavarri y el espíritu de Trueba

Uno de los hitos de la serie es su reparto y equipo de dirección, donde destaca la presencia de Achero Mañas, director de El Bola, y, especialmente, de la leyenda Jaime Chavarri. Mateo Franco recuerda con asombro cómo se fraguó esta colaboración: "Le llamé para ver si quería participar en un capítulo que hacía referencia a su película El desencanto. Me dijo: 'Pero, ¿queréis que dirija también?'. Yo ni me lo había planteado, pero le dije que sí". Chavarri no solo actuó, sino que trabajó mano a mano en la dirección, aportando su veteranía a un equipo joven. "Lo hizo con mucho gusto porque es algo que siempre le ha gustado hacer", añade el actor coruñés.

La influencia del Madrid más bohemio y cinematográfico es innegable en la obra. Mateo reconoce la huella de Jonás Trueba y ese círculo de artistas que se reunía en el mítico bar Pandora. "El cine de Jonás ha capitaneado a una generación, como pudo ser el cine de Oliver Laxe en Galicia", reflexiona Mateo. Sin embargo, Mateo subraya que Gastón, en actor de mierda mantiene un sello muy personal, moviéndose en esa línea difusa entre el drama y la sátira: "Como decía mi maestro John Strasberg, hasta el día del estreno no sabes si lo que has escrito es una comedia o un drama".

De la beca en Nueva York al regreso a la Filmoteca

La trayectoria de Mateo Franco es la de un actor que decidió tomar las riendas de su carrera. Tras irse de A Coruña con una beca para estudiar en el prestigioso John Strasberg Studios de Nueva York, regresó a España para trabajar en teatro antes de lanzarse a la producción propia. En este camino, su hermano ha sido el pilar fundamental. Bajo el nombre artístico de Manuel Preto, este artista multidisciplinar no solo firma la banda sonora y el diseño de sonido, sino que es el socio estratégico en su productora. "Nos juntamos y decidimos que, conmigo como actor y con lo que escribíamos ambos, y él como músico, podríamos empezar a producir nuestros propios proyectos", explica Mateo.

Este tándem fraternal no se detiene en la serie. Tras estrenar el corto Sombras en el Festival de Sitges el año pasado, ya tienen un nuevo cortometraje dirigido por Mateo y con música de Manuel que está a punto de anunciarse en un festival de primer nivel. Además, la conexión con su tierra sigue siendo el motor de sus historias. "Casi todo lo que escribimos tiene relación con Galicia", confiesa el creador. Actualmente, trabajan en el desarrollo de su primer largometraje, con la intención de rodar gran parte en su ciudad natal.

Para Mateo y Manuel, proyectar la serie completa en la Filmoteca de Coruña es cerrar un círculo emocional. "Teníamos claro que el segundo lugar donde queríamos estrenar, tras Madrid, era A Coruña", afirma Mateo. Los espectadores se encontrarán con una obra que habla de los sueños, el fracaso y la persistencia en el arte, pero sobre todo, con el fruto del trabajo de dos hermanos que, partiendo de un iPhone, han conseguido que las leyendas del cine español quieran jugar en su equipo.