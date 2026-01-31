Estos son los nuevos Socios de Oro a los que rinde homenaje el Sporting Club Casino de A Coruña
El Sporting Club Casino homenajeó este sábado a los socios que cumplieron 50 años en la entidad coruñesa como Socios de Oro. En la ceremonia, realizada al mediodía en la Sala de Cultura de su sede en la calle Real de A Coruña, se distinguió a Benigno Cossio, Ramón Figueroa, Luis González, Luis Mazorra, José Rodríguez, Jaime Rodríguez, Antonio Sanjuan y Andrés Soto; este último es también Socio de Oro de Honor. Tras la recepción el violinista Mijail Moriatov realizó un concierto y se sirvió una comida a los homenajeados.
