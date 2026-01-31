Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: Cultural Leonesa - DeportivoColapso de una balsa de la antigua mina de monte NemeLa huelga de buses sigue sin acuerdoVueling abrirá conexión entre A Coruña y TenerifeZara estrena en A Coruña su Zacaffé
instagramlinkedin

La Xunta realiza talas de árboles para preparar los accesos al Chuac

Cuenta con demoler el actual viaducto en Semana Santa

Avenida de A Pasaxe, con el Chuac al fondo. |

Avenida de A Pasaxe, con el Chuac al fondo. | / Víctor Echave

RAC

La Xunta está realizando talas en la zona de los accesos desde la AC-12 al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), un paso previo a la demolición del viaducto para ir al hospital «que se prevé ejecutar en Semana Santa», dentro de las obras para construir los nuevos accesos. Representantes del Gobierno gallego se reunieron con personal del Concello y de la Dirección General de Tráfico (DGT) para «programar las medidas necesarias».

Según la Xunta, las recientes retenciones de tráfico en el entorno del complejo hospitalario «no están relacionadas con las obras de accesos» que está ejecutando, «tal como señaló la alcaldesa, Inés Rey», sino con la reparación de la cubierta de un aparcamiento privado en la zona. Además, los «embotellamientos» también están relacionadas con el estacionamiento irregular, que el Concello «no regula» pese a ser su competencia. La Xunta estudia abrir a todos los usuarios el acceso desde la AC-10 que ahora usan las ambulancias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
  2. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  3. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  4. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  5. Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
  6. Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
  7. La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
  8. En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal

El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal

La Xunta realiza talas de árboles para preparar los accesos al Chuac

La Xunta realiza talas de árboles para preparar los accesos al Chuac

La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español

La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español

La Grande Obra de Atocha rema por la paz

La Grande Obra de Atocha rema por la paz

El cambio climático, en imágenes, en el Aquarium coruñés

El cambio climático, en imágenes, en el Aquarium coruñés

Viene de Erasmus, prueba un clásico coruñés y mete la pata: “No te acostumbras al mal sabor"

Viene de Erasmus, prueba un clásico coruñés y mete la pata: “No te acostumbras al mal sabor"

Zara estrena en A Coruña su nuevo Zacaffé

Zara estrena en A Coruña su nuevo Zacaffé

Así te contamos la alerta roja en A Coruña: con olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

Así te contamos la alerta roja en A Coruña: con olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
Tracking Pixel Contents