La Xunta realiza talas de árboles para preparar los accesos al Chuac
Cuenta con demoler el actual viaducto en Semana Santa
La Xunta está realizando talas en la zona de los accesos desde la AC-12 al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), un paso previo a la demolición del viaducto para ir al hospital «que se prevé ejecutar en Semana Santa», dentro de las obras para construir los nuevos accesos. Representantes del Gobierno gallego se reunieron con personal del Concello y de la Dirección General de Tráfico (DGT) para «programar las medidas necesarias».
Según la Xunta, las recientes retenciones de tráfico en el entorno del complejo hospitalario «no están relacionadas con las obras de accesos» que está ejecutando, «tal como señaló la alcaldesa, Inés Rey», sino con la reparación de la cubierta de un aparcamiento privado en la zona. Además, los «embotellamientos» también están relacionadas con el estacionamiento irregular, que el Concello «no regula» pese a ser su competencia. La Xunta estudia abrir a todos los usuarios el acceso desde la AC-10 que ahora usan las ambulancias.
