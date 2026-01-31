Zara estrena en A Coruña su nuevo Zacaffé

Tras dar el adiós definitivo a su histórica tienda de Juan Flórez, Zara ha abierto a las diez de la mañana de este sábado, a pocas calles, su nuevo concepto Zacaffé. Ubicado en la planta baja de la tienda de la calle Compostela, con entrada por la plaza de Mina, este nuevo espacio presenta una cafetería exclusiva que busca revitalizar la experiencia de compra y que la moda y el estilo de vida se den la mano.

Abre Zacaffé en la calle Compostela de A Coruña / Iago López

Se trata del segundo Zacaffé abierto en todo el territorio nacional. El proyecto hostelero de Zara empezó a probarse en tiendas de la Dubái, París y Lisboa para desembarcar en 2024 en España , en el Zara de Hermosilla en Madrid.

Desarrollado por Art Recherche et Industrie, la agencia de diseño del artista y creador Ramdane Touhami, el nuevo espacio estará gestionado por Waco Coffee, especialistas coruñeses en el arte de preparar un buen café que ofrecen además bollería, tostadas y brunch para completar la experiencia del cliente al ir de compras.