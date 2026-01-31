Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quejas y desajustes en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF)La previa: Cultural Leonesa - DeportivoLa huelga de buses sigue sin acuerdoVueling abrirá conexión entre A Coruña y TenerifeEl primer Zara se despide para siempre de Juan Flórez
instagramlinkedin

Zara estrena en A Coruña su nuevo Zacaffé

Es el segundo espacio de este tipo en España y está gestionado por los tostadores coruñeses Waco Coffee

Abre Zacaffé en la calle Compostela de A Coruña

Abre Zacaffé en la calle Compostela de A Coruña

Iago López

Adrián Lede

Alba Porral

Tras dar el adiós definitivo a su histórica tienda de Juan Flórez, Zara ha abierto a las diez de la mañana de este sábado, a pocas calles, su nuevo concepto Zacaffé. Ubicado en la planta baja de la tienda de la calle Compostela, con entrada por la plaza de Mina, este nuevo espacio presenta una cafetería exclusiva que busca revitalizar la experiencia de compra y que la moda y el estilo de vida se den la mano.

Abre Zacaffé en la calle Compostela de A Coruña

Abre Zacaffé en la calle Compostela de A Coruña

Ver galería

Abre Zacaffé en la calle Compostela de A Coruña / Iago López

Se trata del segundo Zacaffé abierto en todo el territorio nacional. El proyecto hostelero de Zara empezó a probarse en tiendas de la Dubái, París y Lisboa para desembarcar en 2024 en España , en el Zara de Hermosilla en Madrid.

Noticias relacionadas

Desarrollado por Art Recherche et Industrie, la agencia de diseño del artista y creador Ramdane Touhami, el nuevo espacio estará gestionado por Waco Coffee, especialistas coruñeses en el arte de preparar un buen café que ofrecen además bollería, tostadas y brunch para completar la experiencia del cliente al ir de compras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
  2. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  3. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  4. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  5. Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
  6. Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
  7. La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
  8. En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

Zara estrena en A Coruña su nuevo Zacaffé

Zara estrena en A Coruña su nuevo Zacaffé

Así te contamos la alerta roja en A Coruña: con olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

Así te contamos la alerta roja en A Coruña: con olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h

El juzgado señala "deficiencias" en el operativo del 091 en el que un agente mató a tiros a un hombre en Agrela, en A Coruña

El juzgado señala "deficiencias" en el operativo del 091 en el que un agente mató a tiros a un hombre en Agrela, en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 31 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 31 de enero

Viene de Erasmus, prueba un clásico coruñés y mete la pata: “no te acostumbras al mal sabor"

Viene de Erasmus, prueba un clásico coruñés y mete la pata: “no te acostumbras al mal sabor"

Puertas cerradas en las galerías de arte de A Coruña: "Pedimos trabajar en igualdad de condiciones que el resto de Europa"

Puertas cerradas en las galerías de arte de A Coruña: "Pedimos trabajar en igualdad de condiciones que el resto de Europa"

El primer Zara de A Coruña se despide para siempre: "Es una pena que cierre, pero es una suerte que haya aguantado 50 años"

El primer Zara de A Coruña se despide para siempre: "Es una pena que cierre, pero es una suerte que haya aguantado 50 años"

Usuarios de Axuda no Fogar presentaron 82 quejas en 2025 por rotación excesiva de auxiliares o cambios horarios

Usuarios de Axuda no Fogar presentaron 82 quejas en 2025 por rotación excesiva de auxiliares o cambios horarios
Tracking Pixel Contents