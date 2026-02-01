Amaia grita en A Coruña ‘Altri Non’
La cantante visibiliza una de las principales reivindicaciones de la sociedad en Galicia
A la versión más ‘de raíz’ de Amaia en el Coliseum, se sumó el compromiso y sensibilidad de la cantante con una de las principales reivindicaciones sociales en Galicia. Sobre el escenario y entre bambalinas, la artista navarra gritó varias veces el lema ‘Altri Non’ para apoyar la causa de muchos gallegos en defensa de la protección del entorno y el equilibrio ecológico. El movimiento ‘Altri Non’ suma así a su lucha la voz de Amaia, un conocido rostro de la cultura popular. Y el público lo celebra.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- La huelga de buses interurbanos sigue sin acuerdo a 48 horas de que sea indefinida