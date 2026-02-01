Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amaia grita en A Coruña ‘Altri Non’

La cantante visibiliza una de las principales reivindicaciones de la sociedad en Galicia

Amaia grita en A Coruña 'Altri Non'

Amaia grita en A Coruña 'Altri Non' / LOC

Alba Porral

A la versión más ‘de raíz’ de Amaia en el Coliseum, se sumó el compromiso y sensibilidad de la cantante con una de las principales reivindicaciones sociales en Galicia. Sobre el escenario y entre bambalinas, la artista navarra gritó varias veces el lema ‘Altri Non’ para apoyar la causa de muchos gallegos en defensa de la protección del entorno y el equilibrio ecológico. El movimiento ‘Altri Non’ suma así a su lucha la voz de Amaia, un conocido rostro de la cultura popular. Y el público lo celebra.

