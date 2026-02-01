El BNG pregunta por los cortes de agua en el barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña
El BNG ha presentado varias preguntas por escrito al Gobierno local sobre los motivos de los cortes del suministro de agua en Novo Mesoiro, que, según afirma David Soto, edil del Bloque y vecino del barrio, se producen con una frecuencia que muestra «que no estamos ante un problema coyuntural, sino estructural». De acuerdo con la formación nacionalista, hubo interrupciones del suministro el 16 de febrero, 29 de octubre y 24 de diciembre de 2025, así como durante varias horas de la mañana del pasado 29 de enero. Los nacionalistas también inquieren si hubo situaciones parecidas en 2025 en otros barrios de la ciudad.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- La huelga de buses interurbanos sigue sin acuerdo a 48 horas de que sea indefinida