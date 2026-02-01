El BNG pregunta por los cortes de agua en el barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña

El BNG ha presentado varias preguntas por escrito al Gobierno local sobre los motivos de los cortes del suministro de agua en Novo Mesoiro, que, según afirma David Soto, edil del Bloque y vecino del barrio, se producen con una frecuencia que muestra «que no estamos ante un problema coyuntural, sino estructural». De acuerdo con la formación nacionalista, hubo interrupciones del suministro el 16 de febrero, 29 de octubre y 24 de diciembre de 2025, así como durante varias horas de la mañana del pasado 29 de enero. Los nacionalistas también inquieren si hubo situaciones parecidas en 2025 en otros barrios de la ciudad.