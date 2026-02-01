Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calceta para denunciar el olvido de los murales de Urbano Lugrís

Asistentes a la protesta de este sábado en Olmos. | / Casteleiro

Los colectivos In Nave Civitas y O Mural organizaron en la tarde de este sábado una protesta ante el edificio en mal estado de la calle Olmos de A Coruña que alberga murales de Urbano Lugrís para pedir a las administraciones que los protejan. Los asistentes tejieron en el acto, denominado Penélope Fingal agardando polo Concello y que remite a la espera de la esposa de Odiseo, pues Lugrís firmó en ocasiones como Ulises Fingal.

