Calceta para denunciar el olvido de los murales de Urbano Lugrís

Los colectivos In Nave Civitas y O Mural organizaron en la tarde de este sábado una protesta ante el edificio en mal estado de la calle Olmos de A Coruña que alberga murales de Urbano Lugrís para pedir a las administraciones que los protejan. Los asistentes tejieron en el acto, denominado Penélope Fingal agardando polo Concello y que remite a la espera de la esposa de Odiseo, pues Lugrís firmó en ocasiones como Ulises Fingal.