Cortes nocturnos en Alfonso Molina entre el lunes y el viernes
El tráfico en la dirección de salida de la ciudad de Alfonso Molina quedará cortado cuatro noches de la próxima semana para instalar los vanos de la pasarela provisional que se colocará para reparar la actual. Los trabajos se realizarán en la zona de la estación de tren y obligarán a desviar el tráfico por la ronda de Outeiro. De acuerdo con fuentes conocedoras, la previsión es que empiecen a las 23.00 horas de este lunes, 2 de febrero y se prolonguen hasta las 06.00 horas del día siguiente. Si la obra no acaba antes, los cortes se repetirán durante los días siguientes entre las mismas horas, y el último sería de la noche del jueves al viernes.
