El coruñés Ramón Núñez publica un libro sobre los eclipses: "En la antigüedad tiraban flechas al cielo para que volviera el sol"

Para Ramón Núñez Centella, la curiosidad no es una etapa de la vida, sino un estado permanente. El hombre que transformó A Coruña en un referente de la divulgación científica regresa a las librerías con una obra, Eclipses. Historia y ciencia de la ocultación extemporánea del sol que nace de una necesidad casi urgente: explicar qué ocurre cuando el sol, la fuente de toda vida, decide esconderse a plena luz del día. «La idea surgió al terminar otro proyecto; decidimos hacer uno sobre la historia de los eclipses», explica. «Buscando, me di cuenta de que hay muy pocas cosas publicadas, y menos recientes. La expectativa por el eclipse de agosto va a generar mucha demanda de información».

Escribir este libro ha sido, para Núñez, un ejercicio de arqueología histórica y científica. «En los eclipses de la antigüedad hay una frontera imposible de definir: qué es histórico y qué es leyenda», señala. La ciencia moderna permite hoy calcular con precisión matemática que en el año 1232 a.C. hubo un eclipse total en Anatolia, pero el reto de Ramón ha sido otro: interpretar el relato humano. «¿Cómo interpretas una tablilla de arcilla que dice que el sol 'empequeñeció'? ¿Se refieren a lo que nosotros hoy podemos datar?».

La dependencia del sol

El libro no solo viaja por el tiempo, sino por la psique humana. Núñez recuerda que el miedo a los eclipses es «inherente y lógico». Para las civilizaciones antiguas, el sol no era solo un disco en el cielo, sino el motor absoluto de la existencia. «Somos dependientes del sol. No solo nos ilumina; es el origen de la energía eólica, de la fotosíntesis, incluso de la hidroeléctrica, porque sin él no habría nubes ni lluvia», reflexiona.

Ese pánico ancestral se traducía en ritos que hoy nos parecen asombrosos. «Tiraban flechas al cielo para que volviera el sol, hacían sonar gongs... En América, los aztecas sacrificaban albinos porque los veían como representantes de aquello que querían combatir», relata Núñez. Casi todas las culturas imaginaron a una bestia —un dragón, un jaguar o una serpiente— devorando la estrella. «Como después de los gritos y las flechas el sol siempre volvía, el feedback era positivo: creían que sus ritos funcionaban y así pervivieron durante siglos».

A Coruña, ciudad del eclipse

A Coruña será, el próximo 12 de agosto de 2026, una de las mejores ciudades de España para poder disfrutar del eclipse, que no se podía ver en la localidad desde el año 1905. «Es un fenómeno grandioso», asegura Núñez, quien diferencia drásticamente un eclipse parcial de uno total. «Cuando es total, llega a hacerse de noche y ves las estrellas. Se ve la corona solar, ese halo de rayos que nunca es igual. Es un privilegio».

Para el divulgador, el hecho de que la ciudad esté ya colgando el cartel de «completo» en sus hoteles es una victoria de la ciencia . «Tener cultura científica aporta calidad de vida; ayuda a deshacer supersticiones y errores. Mi objetivo siempre ha sido que la persona se encuentre en equilibrio con su entorno natural y tecnológico».