Las fotos de las heridas que causa el hombre a la Tierra, en el Aquarium Finisterrae: del deshielo al 'Prestige' y los incendios de Ourense

El fotógrafo Fernando Moleres (Bilbao, 1963) lleva más de tres décadas documentando con su cámara causas relacionadas con los derechos humanos, como el trabajo infantil, y en 2014 empezó a registrar las heridas que el hombre está infligiendo a la naturaleza y al planeta en su proyecto Antropoceno, una palabra que designa, según cuenta él mismo, «la nueva era geológica que el hombre ha creado». Acaba de recalar en el Aquarium Finisterrae, que exhibirá hasta el 30 de junio medio centenar de imágenes que explican cómo el hombre está afectando al planeta, desde el Polo Norte a las costas de Galicia lamidas por el chapapote del Prestige.

Fernando Moleres en Groenlandia. / F. M.

El proyecto empezó «viendo cómo el cambio climático afecta a uno de los ecosistemas más sensibles, el Ártico», recuerda Moleres, que viajó por Groenlandia e Islandia y también visitó la Antártida para documentar las huellas del deshielo. Pero el proyecto, que explora las «causas y consecuencias» del cambio climático, así como las medidas para paliarlo, van desde la basura que se acumula en El Cairo a los desguaces de barcos en Asia, desde la mayor central térmica de Europa, en Polonia, a la mina de cobre más grande de Chile.

Icebergs en el Ártico. / Fernando Moleres

Las fotos, en su mayoría, son de los últimos años, pero también las hay anteriores, como imágenes de Ruanda en 1996 o del Prestige en 2003. «Fue un shock para todos, y a nivel político la chapuza que se hizo fue fundamental», recuerda Moleres, pero también recuerda «la solidaridad del pueblo que te acongoja» para limpiar la costa y un «punto de inflexión» para tener mayor conciencia sobre los peligros de los petroleros. Entre las imágenes más recientes están las consecuencias de los incendios del año pasado en San Vicente de Leira, en Ourense. «El alcalde me explicó que en el último momento salieron todos los vecinos, que salvaron la vida de una manera de película, porque les rodeó el fuego: se quemaron 60 casas», recuerda el fotógrafo.

La mayor térmica de Europa, en Polonia. / FERNANDO MOLERES

La exposición, resume Moleres, busca ayudar a que los ciudadanos tomen «conciencia» y actúe, tanto en decisiones personales como gastar menos energía como en sus elecciones políticas, y rechacen a «partidos que niegan el cambio climático» contra el consenso científico. «Las políticas europeas van un poquito lentas» pero en el buen camino, cree, y China está potenciando la energía renovable, si bien EEUU «se ha salido de todo control».