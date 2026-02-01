¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 1
Conciertos, teatro, exposiciones... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
‘Carmina Burana’ y el ‘Concierto de Aranjuez’
19.00 horas | El guitarrista Rolando Saad se subirá al escenario con la Orquesta y Coro del Teatro de la Ópera y Ballet Académico Nacional de Odesa.
Palacio de la Ópera
Representación de ‘Amoriños contei’
12.30 y 17.30 h. | Tarabelos Teatro presenta esta pieza pensada para niños a partir de los tres años y dedicado a todo tipo de amor.
Teatro del Andamio
Recorrido por la obra de Francisco Llorens
11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas | La muestra está conformada por 27 piezas del pintor coruñés, fallecido en 1948.
Fundación Barrié
Cantón Grande, 9
