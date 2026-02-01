Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 1

Conciertos, teatro, exposiciones... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

El guitarrista Rolando Saad.

El guitarrista Rolando Saad. / LOC

RAC

‘Carmina Burana’ y el ‘Concierto de Aranjuez’

19.00 horas | El guitarrista Rolando Saad se subirá al escenario con la Orquesta y Coro del Teatro de la Ópera y Ballet Académico Nacional de Odesa.

Palacio de la Ópera

Representación de ‘Amoriños contei’

12.30 y 17.30 h. | Tarabelos Teatro presenta esta pieza pensada para niños a partir de los tres años y dedicado a todo tipo de amor.

Teatro del Andamio

Recorrido por la obra de Francisco Llorens

11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas | La muestra está conformada por 27 piezas del pintor coruñés, fallecido en 1948.

Fundación Barrié

Cantón Grande, 9

