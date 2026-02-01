Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aplazado el inicio de la huelga de autobusesA Coruña, ante la ampliación de los muelles de OportoLa evolución del barrio de O VentorrilloArdentia, así es el taller de joyas de BergondoLa crónica: Cultural Leonesa 0 - 1 DeportivoEditorial
instagramlinkedin

O BNG lembra a Moncho Valcarce no cemiterio de Santo Amaro

Lembranza de Valcarce en Santo Amaro. |

Lembranza de Valcarce en Santo Amaro. | / LOC

O BNG da Coruña rendeu tributo este sábado, no cemiterio de Santo Amaro, á memoria de Moncho Valcarce, o cura das Encrobas, no 33º aniversario do seu pasamento. Tomou a palabra o dirixente do Sindicato Labrego Galego Xosé Ramón Cendán, que sinalou que «de Moncho aprendín moitas cousas, sobre todo ese sindicalismo de cociña, de estar nas casas da xente partillando loitas e preocupacións» e dixo que hoxe o falecido estaríase manifestando contra o acordo da UE co Mercosur.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents