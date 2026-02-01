Premio en A Coruña a los mejores docentes de España

La plataforma educativa Educa y la Obra Social Abanca entregaron este sábado en la Sede Afundación de A Coruña los IX Premios Educa Abanca a los mejores docentes de España. También hubo un reconocimiento especial a los finalistas, y, en total, 61 profesionales fueron distinguidos «por su compromiso y excelencia».

La ganadora en la etapa de Educación Infantil fue Mari Carmen Sáez Moreno, profesora en el CEIP Cristo del Valle (Fuentealbilla, Albacete); en Educación Primaria la mejor puntuación la obtuvo Ricardo Acosta Alonso, maestro en el CEIP La Vega (Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife). En Educación Secundaria la docente reconocida fue Fina Paulos Lareo, profesora del IES Maximino Romero de Lema (Baio-Zas, A Coruña), mientras que en el apartado de Formación Profesional se alzó con el galardón Óscar Manuel Rey Calo, también del IES Maximino Romero de Lema.

En la categoría de Educación No Formal obtuvo el primer puesto Mireia Portero Aylagas, docente en los centros Innovación y Desarrollo Docente (Sant Cugat del Vallès, Barcelona); y en la categoría de Universidad, la mejor puntuación la obtuvo Paula Hernández Dionis, profesora en la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Noticias relacionadas

En el acto, al que acudieron cerca de 300 personas entre premiados, docentes y representantes institucionales, se entregó la mención honorífica a la trayectoria docente a Jose Luis Marín Carbonell, docente fallecido en la dana de 2024 y fundador de los Colegios Siglo XXI de Valencia.