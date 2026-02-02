Más de 3.500 usuarios del programa municipal de ocio de A Coruña se quedan si talleres: "Es lo que me hace salir de casa"

"Hoy tendríamos que empezar los talleres, no estar aquí, pidiendo cosas de sentido común", afirma Rosario Belda, profesora del taller de mapas textiles desde hace seis años en el Fórum. Profesores y usuarios del programa municipal de ocio del Fórum Metropolitano y del Ágora se concentraron este lunes ante el Palacio Municipal de María Pita para exigir la reapertura inmediata de unas actividades que forman parte de la rutina de miles de coruñeses. La protesta adoptó forma de "aula abierta" simbólica en plena calle, con docentes y alumnado que quisieron demostrar que el vínculo que se crea en estos talleres "va mucho más allá de una simple actividad de tiempo libre", según asegura Ángeles, una de las participantes de distintos talleres que asegura que es la motivación que tiene "para salir de casa".

Belda explica que este mismo lunes debía arrancar el nuevo periodo lectivo. "Nos despedimos en Navidad con un proyecto a medias, muy interesante, y hoy teníamos que retomarlo. Pero claro, no se abrió ningún taller", lamenta. Para la concentración, el grupo preparó una pieza artística improvisada durante el fin de semana. "Queremos que la gente entienda que estamos aquí porque nos importa seguir dentro de un taller, no por nosotros, es cosa de que la gente necesita estas actividades", señala. La educadora insiste en que la reclamación resulta clara: "No pedimos más salario ni menos horas. El problema es que se cortó todo de golpe. Queremos que se abran las actividades cuanto antes".

Trabajadores y alumnados del Fórum y Ágora de A coruña se concentran / CASTELEIRO

El impacto alcanza de lleno a un alumnado muy fiel. La mayoría son personas adultas y jubiladas, aunque también hay menores en disciplinas deportivas. "Son talleres interesantes, con profesorado formado y un clima de trabajo magnífico", asegura Belda quien recordó que el programa lleva décadas en marcha sin una situación similar.

La dimensión económica la expuso Eduardo Dopico, educador vinculado al programa desde 1996, primero en el Fórum y desde 2015 también en el Ágora. Forma parte del grupo de docentes autónomos y asegura que la empresa adjudicataria, Servi Plus, le debe alrededor de 4.000 euros. "Soy de los más afectados. Hay compañeros a los que deben 100 o 200 euros y otros con cantidades mucho mayores. Hay impagos a todo el mundo, también a personal fijo discontinuo", denuncia. Según explica, los retrasos se arrastran desde hace tiempo, pero la situación actual resulta límite. "Los impagos crecieron poco a poco hasta llegar a esto", afirma.

Dopico también señala la responsabilidad de supervisión municipal. El programa depende del Instituto Municipal Coruña Espectáculos, vinculado a las áreas de Cultura y Educación. "Los usuarios estaban encantadas, pero nosotros vivíamos una situación muy dura desde hace tiempo. Falta un control total por parte del concejal", declara. Los docentes esperan mantener una reunión con responsables municipales esta semana. Sus prioridades pasan por el cobro de las cantidades pendientes y por la reanudación urgente de las clases. "No lo hacemos solo por nosotros, sino por las 3.500 personas que participan en el programa. Hay mucho vínculo y mucha necesidad mutua", recalca.

Entre el alumnado, el malestar resulta evidente. Ángeles reconoce que ya conocían dificultades, pero no esperaban una paralización total. "Las clases seguían y ahora se paró todo. Son espacios para aprender, relacionarse y salir de casa. Para mucha gente resultan fundamentales", explica. A las reclamaciones laborales se suman quejas por el estado de las instalaciones. Algunos docentes mencionaron goteras en el Fórum y aulas inhabilitadas en el Ágora tras episodios de lluvias intensas. "Refleja el abandono general del programa", apunta Dopico.