Agua color chocolate en Novo Mesoiro: "Estoy comprando garrafas"
Los vecinos se quejan ante la falta de soluciones de un problema que tiene su origen en Pocomaco
Agua marrón, con poca presión y, por momentos, inexistente. Con este problema se encuentran los vecinos del barrio coruñés de Novo Mesoiro desde finales de la semana pasada, un relato de idas y venidas protagonizado por la falta de respuestas.
El jueves 29 de enero, a primera hora de la mañana, los pisos del principio de la avenida de Novo Mesoiro se despiertan con poca presión en el agua, sin ella los del final. Pese a enviar operarios de Emalcsa a los pocos minutos, una vecina de la calle, Mapi Báez, seguía teniendo el agua «color chocolate» después de 10 horas. A última hora de la tarde del día siguiente, viernes 30, estaban de nuevo sin suministro en los números finales de la calle. Tras una hora con todos sus operadores ocupados, consiguen ponerse en contacto con Emalcsa, que no tenía constancia del suceso y envían a un operario.
Sin embargo, el agua vuelve por poco tiempo. Los vecinos reportan por el chat grupal una nueva incidencia el sábado 31, a la hora de comer. La respuesta de Emalcsa es una locución automática sugiriendo que llamen a emergencias, que, a su vez, manda una brigada. A la media hora, algunos inmuebles recuperan el agua, pero otros informan de que llevan un día sin ella. Menos de una hora después, el agua desaparece de nuevo. Tras varias idas y venidas a lo largo del domingo, el lunes —quinto día desde la primera incidencia—, amanece con la misma problemática.
Tres roturas en un mes
La explicación que recibe la comunidad vecinal es que lo ocurrido se debe a la rotura por varios puntos de una tubería en Pocomaco, que es responsabilidad de la comunidad de propietarios del polígono, según fuentes municipales, que indican que llevan tres roturas en un mes. Indignados ante la falta de soluciones, los vecinos contactan, una vez más, con Emalcsa, que informa de la posibilidad de presentar una reclamación. «Estoy comprando garrafas, porque no me fío», confiesa Mapi Báez. Pese a haber recuperado el color normal del agua en su piso, la presión aún es escasa. «Cuando digo que el agua era marrón chocolate, no exagero», finaliza. Por su parte, el BNG, que trasladó dudas al Gobierno local sobre este problema, no espera recibir respuesta hasta el pleno de marzo.
