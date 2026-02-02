Aplazada de nuevo la huelga de buses de A Coruña al lograr un preacuerdo

UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han firmado un preacuerdo con la patronal, por lo que queda suspendida, de nuevo, la huelga de autobuses en A Coruña. Sin embargo, la CIG, sindicato mayoritario, está en contra de este pacto, que tendrá que someterse a votación entre los trabajadores.

Según informa CCOO, tras meses de conflicto se ha llegado a un acuerdo que "mejora las condiciones laborales de las personas trabajadoras del transporte de viajeros por carretera". Estas son: una subida salarial del 3,4% correspondiente al año 2025; y 3,4 % revisable al IPC en 2026, repercutiendo dicho importe en las nóminas de 2027. Un día más de asuntos propios y reducción de la jornada laboral, que pasa a ser de 1.800 horas anuales. También se pactó la adaptación a la Ley de desconexión digital y un plus por trabajar en festivos (65 euros por trabajar los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero, y 35 euros por el resto de festivos).

No obstante, la CIG, sindicato mayoritario en el sector, no comparte el contenido de esta propuesta y avanzó que pedirá el voto en contra de la misma.

El sector del transporte en autobús en la provincia de A Coruña ha vivido hasta diez jornadas de huelga en los dos últimos meses para tratar de exigir que se negociase la actualización del convenio.