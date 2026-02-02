Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Audiencia Provincial condena a un coruñés por controlar el móvil de su pareja y arrancarle el ‘piercing’ de la boca de un puñetazo

El tribunal absolvió al hombre del delito de interceptación de secretos

Fachada de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Fachada de la Audiencia Provincial de A Coruña. / LOC

Enrique Carballo

La Audiencia Provincial condenó a un coruñés a un año, nueve meses y un día de prisión por malos tratos a su pareja, a la que controló las llamadas el móvil y, en una ocasión, llegó a golpear en la cara, arrancándole un piercing que la mujer tenía en la boca. Lo absolvió de una pena de dos años y medio de prisión por descubrimiento y revelación de secretos, que le había impuesto el Juzgado de lo Penal número 6 de la ciudad, y rebajó otra condena por delito de malos tratos de seis meses de prisión a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Según la sentencia de la Audiencia, el hombre convivió entre enero de 2019 y febrero de 2021 en A Coruña con la pareja a la que agredió y dos hijos de ella, menores de edad, y «de manera continuada la menospreciaba y humillaba», con insultos de carácter sexual. El tribunal entiende probado que llegó a controlar las llamadas que recibía la mujer, y usó el teléfono de ella para decirle a una amiga «que no la llamara más». También golpeaba objetos cuando discutían.

En una ocasión le pidió el móvil a la mujer, y, cuando esta no se lo dio, le pegó un puñetazo en la cara, «arrancándole un piercing que tenía en la boca». Un hijo de la mujer intervino para defenderla, pero el hombre lo insultó y le dijo que no se metiera. Antes de los hechos, el hombre ya tenía varias condenas firmes por lesiones, daños, atentado y resistencia, y siguió viendo a la mujer pese a tener una orden de alejamiento hacia ella.

El juzgado que vio el caso originalmente lo condenó por descubrimiento y revelación de secretos, pero el hombre recurrió y Audiencia lo absuelve del crimen, pues considera que cuando usó del móvil de su pareja para decir a una amiga que no la llamara más no era por «vulnerar la intimidad de ella», sino como parte de las «vejaciones» por las que fue condenado por malos tratos. También rebaja una condena de seis meses de malos tratos hacia la mujer impuesta a por el Juzgado a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Ataca a su ex, la arrastra a un portal y la golpea

La Audiencia Provincial también ratificó una condena de nueve meses de prisión para un hombre abordó a su ex pareja, con la que se le había prohibido comunicarse, cuando esta se disponía a subir a un coche que tenía aparcado. La llevó a la fuerza al interior del portal en el que él vivía, en la misma calle, y, según considera probado el tribunal, «le propino diversos puñetazos, patadas y bofetadas».

Con la mujer en el suelo, el agresor la agarró por el pelo y la arrastró por el portal, «llegando a apretarle el cuello con las manos», mientras la insultaba y la amenazaba de muerte. Luego, se apropió del móvil de la víctima, que había caído al suelo. Además de la condena de prisión por malos tratos, el hombre deberá pagar un mes de multa a razón de tres euros diarios por el hurto, pero la Justicia lo ha absuelto de amenazas leves.

