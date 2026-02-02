La Audiencia de A Coruña condena a un traficante a 15 meses de cárcel por comerciar con droga en O Ventorrillo
El tribunal verá este lunes, 2 de febrero, dos procedimientos por comerciar con drogas, uno en la calle Isaac Peral y otro en la cárcel de Teixeiro
La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un año, tres meses y un día de prisión a un traficante reincidente que fue detenido con droga en O Ventorrillo. El hombre, que aceptó la sentencia, deberá pagar una multa de 284 euros.
El hombre, nacido en 1969, ya había sido condenado por el mismo tribunal en 2017 por tráfico de drogas con grave daño a la salud, y a las 09.15 horas del 7 de marzo de 2024 fue sorprendido comercializando estupefacientes desde su coche, en la confluencia de las calles Panamá y Agra de Bragua. Se le intervino algo más de un gramo de cocaína y medio de heroína, con un valor conjunto de algo menos de 284 euros. También llevaba 205 euros.
La Audiencia Provincial lo considera responsable de un delito de tráfico de drogas con el agravante de reincidencia. Al hombre podrá reducir el tiempo de prisión por los día de detención policial y de detención provisional que ya vivió. El fallo señala que las drogas intervenidas se deben destruir.
Este lunes, 2 de febrero, la Audiencia Provincial verá dos casos vinculados al narcotráfico. En uno de ellos, la Fiscalía acusa a un hombre que estaba cumpliendo condena en la cárcel de Teixeiro de tener cocaína, hachís y heroína para «tráfico ilícito». El Ministerio Fiscal señala que las drogas se le encontraron durante un cacheo, después de que los funcionarios del centro desarrollasen «sospechas», y pide una pena de siete años de prisión, además de una multa de 5.500 euros.
En el otro procedimiento, la Fiscalía acusa a un hombre de vender drogas en la calle Isaac Peral de A Coruña en marzo de 2024. Según el escrito fiscal, la Policía Nacional lo observó y comprobó cómo vendía una dosis de cocaína. Luego lo detuvieron y le encontraron dosis de esta droga, así como de heroína y resina de cannabis. El texto propone cuatro años de prisión y 794 euros de multa.
