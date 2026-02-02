Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos

La plantilla no es capaz de localizar el dueño del local

Alberto Rivera

Uno de los restaurantes con más historia de Vioño, La Masía, ha cerrado sus puertas tras impagos a la plantilla y a los dueños del local. Este negocio situado en el número 88 de la avenida de Arteixo de A Coruña, llevaba más de 30 años funcionando, aunque este no era su emplazamiento original. Antes de su traslado, en 2010, ofrecía servicio en la ronda de Outeiro, en la esquina con la calle San Vicente. También tenían otro local en Emilia Pardo Bazán.

El restaurante, que en su carta disponía de una amplia variedad de mariscos, pescados y carnes, así como platos típicos de la gastronomía gallega muy apreciados entre sus clientes, no ha levantado su verja desde mediados de enero.

El dueño del establecimiento, quien cogió su gerencia tras la jubilación de los dueños de toda la vida, cerró sus puertas, primero alegando una avería y después definitivamente. La plantilla denuncia impagos de las últimas semanas. Tampoco los propietarios, los antiguos dueños, cobraron el mes de diciembre del alquiler, según fuentes próximas.

Por ahora se desconoce cuál será el futuro de un establecimiento con mucha solera en el barrio. En la página de Google Maps del establecimiento este ya aparece como "cerrado temporalmente" sin más explicaciones.

