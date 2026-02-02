Un coche choca con un semáforo en la plaza de Ourense y lo derriba
El vehículo circulaba por la avenida do Porto en sentido salida de la ciudad y acabó impactando con el báculo que regula, en sentido entrada, el giro hacia la calle Picavia
Un turismo que circulaba por la avenida do Porto en sentido salida de A Coruña acabó chocando anoche con un semáforo en las inmediaciones de la plaza de Ourense, según informa la Policía Local. El semáforo acabó derribado, sin que se registrasen heridos en el accidente. Ocurrió anoche alrededor de las 23.45 horas cuando el vehículo procedente de la avenida do Porto se salió de su carril y acabó impactando con el semáforo que regula el giro del tráfico de entrada a la ciudad desde la plaza de Ourense a la calle Picavia. Este accidente dejó inutilizado este semáforo, que estuvo con luces intermitentes hasta que hoy a primera hora los operarios de mantenimiento acudieron para reponerlo, según informa la misma fuente.
