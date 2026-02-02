El Concello cierra al tráfico varios metros de un carril de Francisco Pérez Carballo, junto al Coliseum de A Coruña, que se hundieron

La Policía Local ha cerrado varios metros de la calzada de la calle Francisco Pérez Carballo, situada cerca del Coliseum y el Carrefour, en las proximidades de una parcela en obras. De acuerdo con el Concello, la calzada, con un tramo que ha perdido varios centrímetros de altura en relación al resto y grietas visibles, cedió "seguramente a causa de la climatología". En torno a las 17.00 horas se emitió un aviso para balizar la zona, una tarea de la que se encargó la Policía Local.

Fuentes conocedoras indican que el hundimiento está relacionado con una obra en una finca anexa, y que hubo un "repise de terreno" en los últimos días; este lunes se cortaron varios metros de carril para las reparaciones. Una persona que trabaja en la zona afirma que el hundimiento se empezó a apreciar en días pasados pero que se mantuvo la circulación y que no fue hasta este lunes cuando se hizo el balizamiento, si bien la asociación de vecinos Sector 7 afirma que fue el sábado. El Concello puntualiza que "se está en contacto con promotora y constructora para reparar lo antes posible". Desde la asociación de vecinos afirman que en noviembre ya se produjeron problemas, cuando "se abrió una grieta", pero que "hubo un par de intervenciones y se asfaltó a ver si no cedía más". El viernes pasado "volvió a abrir", indican fuentes de la agrupación vecinal, que añaden que "no sabemos a ciencia cierta" por qué se está repisando.